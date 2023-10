Fünfter Sieg in Serie für Sankt Margarethen: 4:0 gegen Schattendorf

Sankt Margarethen - Schattendorf 4:0. Nach einer verhaltenen Anfangsphase beider Mannschaften begann der Sankt Margarethener Motor nach einer halben Stunden zu laufen. Nach einem Foul an Matus Rybansky zirkelte Ernest Grvala das Leder an der Mauer zum 1:0 vorbei (36.). „Das war dann der Dosenöffner für uns. Zum Glück haben wir vor der Pause noch zweimal nachgelegt, dann war das Spiel so gut wie entschieden. Nach dem Seitenwechsel haben wir etwas den Faden verloren, das war unnötig, aber nach fünf Siegen in Folge, ist das Jammern auf hohem Niveau“, meinte Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer. Nach dem 1:0 blieb sein Team am Drücker. Gergö Fönyedi hatte mit einem Lattenknaller Pech. Sebastian Leszkovich sorgte mit einem späten Doppelpack im ersten Durchgang für die Vorentscheidung. Nach einem Corner kam Leszkovich an den zweiten Ball und schoss aus rund elf Metern zum 2:0 ein (42.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stand der Mittelfeldspieler nach einem weiten Outeinwurf von Thomas Jusits ganz allein und traf mit links zum 3:0-Pausenstand (45+1.).

Schattendorfer Aufbäumen dauerte nicht lange

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser aus der Kabine und hatten durch Fabian Stein zwei gute Chancen. Zunächst hatte er mit einem Lattenschuss Pech (52.), ehe dann SVM-Keeper Michael Wenzl klären konnte (56.). Nach dieser kurzen Schwächephase fanden die Hausherren aber wieder ins Spiel und auch einige Chancen vor. Ernest Grvala scheiterte an Schattendorf-Keeper Alexander Bernhardt, Thomas Jusits traf per Kopf nur die Latte. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Mario Wenzl dann für den Schlusspunkt. Er nahm sich einen Ball kurz an, fackelte nicht lange und donnerte das Leder aus rund 20 Metern ins Tor (89.). „Wir mussten viel improvisieren, hatten zahlreiche Ausfälle. Der Sieg von St. Margarethen geht in Ordnung, auch wenn er einen Tick zu hoch ausfiel“, so SVS-Obmann und Tormann Alex Bernhardt.

SV Sankt Margarethen - SV Schattendorf 4:0.- Torfolge: 1:0 (36.) Grvala, 2:0 (42.) Leszkovich, 3:0 (45+1.) Leszkovich, 4:0 (89.) Mario Wenzl.

Reserve: 7:0 (Dörfler 2, Hamm, Fortunits, Wind, Wagner, Weixelbaum).

SR: Tatzber.- Greabochstadion, 520.

Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim (76. El-Baali), Jusits, Kucher, Philipp Wenzl; Bosnjak; Fönyedi (63. Mario Wenzl), Martin Weixelbaum, Leszkovich (76. Granabetter), Grvala (87. Fasching); Rybansky.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai, Karner, Milic; Reiner (87. Hausmann), Holzmann; Stein (76. Daniel Haring), Nico Koller (46. Vargek), Wukovich; Steiner (60. Niklas Guttmann), Mario Guttmann.