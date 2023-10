Für bemühte Marzer gab es gegen Ritzing letztlich keinen Lohn

Marz - Ritzing 0:3. Mit dem Erfolgserlebnis in Form eines Punktes beim Leader Siegendorf gingen die Heimischen motiviert, aber dezimiert ins Spiel. Goran Batar saß, nicht ganz fit, nur auf der Bank. Alex Babel zog sich in Siegendorf einen Kreuzbandriss zu, wird wohl den Rest der Saison ausfallen. Der 40-jährige Markus Dusek stand deshalb wieder in der Startelf und Goalgetter Szilard Köfarago musste diesmal in der Defensive beginnen. Die zahlreichen Marzer Rochade wirkten sich zunächst positiv aus, der ASK war 20 Minuten lang die aktivere Mannschaft - mit den besseren Torszenen. Bojan Brezovac hätte nach wenigen Minuten eigentlich auf 1:0 stellen müssen. Patrick Scheiber setzte sich im Strafraum energisch durch, Ritzing Goalie Ivan Kardum konnte diese Szene noch entschärfen, beim Nachschuss von Brezovac wäre er machtlos gewesen, aber der Marz-Stürmer traf das leere Tor nicht.

Von Ritzing kam anfangs wenig, genauer genommen bis zur 21. Minute. Allerdings nutzten die Mittelburgenländer durch Necdet Yörük ihre erste Torraumszene, um in Führung zu gehen und den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf zu stellen. Danach war einmal mehr das Marzer Problem sichtbar. Der ASK war - so wie in der bisherigen Saison - vor dem gegnerischen Tor nicht konsequent. Ritzing hingegen nutzte im Finish die Räume, die sich boten, weil Marz logischerweise mehr Risiko gegen musste. Zunächst rettete zweimal Aluminium für die Hausherren, dann sorgte Filip Filipovic für die Vorentscheidung - 0:2. Martin Gander fixierte kurz später den Ritzinger 3:0-Sieg. Ritzing-Trainer Joe Furtner: „Wir waren heute extrem gut, besonders im zweiten Spielabschnitt. Wir haben kaum Bälle hergeschenkt, die Hausherren konnten sich eigentlich kein einziges Mal in unserer Hälfte festsetzen. In Summe ein klar verdienter Sieg.“ Der Marzer Coach Lorandt Schuller: „Wir haben es am Anfang verabsäumt, hätten in Führung gehen müssen. Vielleicht wäre es dann anders gelaufen, aber Ritzing hat nach der Pause schon sehr gut gespielt. Das Ergebnis ist daher verdient.“

Statistik

ASK Marz - SC Ritzing 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (21.) Yörük, 0:2 (72.) Filipovic, 0:3 (92.) Gander. Reserve: 1:8 (Rumpler; Eigentore 2, Szanto 2, Bobak 2, Kleibensturz, Cerny. Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Etiz, Dusek, Köfarago, Uygun; Högerl (66. Schütz), Wollmann (78. Batar), Benes, Patrick Scheiber; Brezovac. Ritzing: Kardum; Gajic, Valek, Etzelstorfer, Tiskaya; Yörük (77. Weber), Weingrill, Novak (86. Czifrik), Cvetkovic; Filipovic, Gander.