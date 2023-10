Gäste-Ärger nach Kartenorgie bei Klingenbacher Heimsieg

Klingenbach - Horitschon 3:1. Wenig Grund zur Freude gab es für den ASK Horitschon beim Auswärtsmatch in Klingenbach, wo die Zuschauer und Zuschauerinnen Teil eines verheerenden Sieges der Hausherren wurden. Kann man dem Gastgeber dahingehend nichts vorwerfen, geht die Kritik doch eher in Richtung des Schiedsrichter-Trios. Dieses schickte an jenem Tage gleich drei Spieler der Gäste aus Horitschon vom Platz schickte und hatte damit maßgeblichen Anteil am Spielverlauf. Dabei legten die Mittelburgenländer fulminant los und gingen durch Mario Rekirsch bereits nach vier Minuten in Front. Nach dem Führungstreffer ging es dann nur mehr bergab. Ein nicht geahndeter Strafstoß und zwei bittere Gegentore durch Jakub Sulc und Dominik Adam brachten die Hausherren noch vor der Pause in Front. Kurz vor dem Seitenwechsel dann die ersten beiden und im weiteren Verlauf nicht letzten Dämpfer - Kapitän Philip Wessely sieht aufgrund einer Tätlichkeit glatt Rot und Martin Haller, der unter der Woche krankheitsbedingt angeschlagen war, musste ausgewechselt werden. „Ich habe so etwas noch nie erlebt, es war ein einziger Skandal. Ich will damit gar nicht den Gegner kritisieren, aber wenn ihr Spieler unserem Akteur ins Gesicht fährt, dafür nur Gelb kassiert und wir wenige Minuten später für eine ähnliche, wenn nicht gar mildere Aktion, die Ampelkarte hinnehmen müssen, ist irgendetwas faul“, stößt es ASK-Coach Edi Stössl sauer auf.

Stefan Schuller hielt die drei Punkte fest

Beim Stand von 2:1 hatte man zu neunt, Dominik Huber sah in der 53. Minute Gelb-Rot, noch eine Riesenchance auf den Ausgleich, Bastian Lehner ließ diese aber liegen und scheiterte am überragenden Klingenbach-Keeper Stefan Schuller. In Minute 77. dann der „Ausschluss-Hattrick“: Sebastian Trenkmann, der gerade erst von einer Gelbsperre zurück in den Kader gerückt war, musste mit seiner zweiten Gelben Karte ebenfalls frühzeitig unter die Dusche. Klingenbachs Edeljoker Marco Laubner besiegelte dann das Horitschoner Disaster, machte fünf Minuten vor Ende den Deckel drauf. „Die Klingenbacher Spieler und Funktionäre haben sich hundertmal bei uns entschuldigt, im Endeffekt können sie aber rein gar nichts dafür. Es sagt einiges aus, wenn unser Obmann sogar schon abtreten wollte und der Schiedsrichter aus Sopron quasi ein Heimspiel hat. Man muss den Gegner aber auch loben. Das zeugt von einem Top-Charakter, dass man sich danach hinstellt und zugibt, dass dieser Spielverlauf so niemals hätte passieren dürfen“, so Stössl weiter.

In der Anfangsphase war Horitschon giftiger und aggressiver. Der Platz und der Wind machten einen vernünftigen Spielaufbau auch fast unmöglich. Nach 20 Minuten sind wir dann besser ins Spiel gekommen und haben dieses mit Willen gedreht. Wichtig sind die drei Punkte, mit der Leistung kann ich aber nicht zufrieden sein. Gut war auch, dass meine Mannschaft die Partie diszipliniert heruntergespielt hat“, analysierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl.

ASK Klingenbach - ASK Horitschon 3:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (4.) Rekirsch, 1:1 (28.) Sulc, 2:1 (32.) Adam, 3:1 (85.) Laubner.

Rote Karte: Philip Wessely (45., Tätlichkeit).

Gelb-Rote Karten: Huber (53., Unsportlichkeit), Trenkmann (77., Kritik).

Reserve: 6:2 (Stiglitz 2, Bas 2, Fiedler, Laubner; Kutrovats 2).

SR: Nemeth.- Grenzstadion, 280.

Klingenbach: Schuller; Mad (72. Jagschitz), Chromy (88. Tunjic), Ivancsits, Blazevic; Eisner (72. Babonich), Stahleder; Lady (88. Stiglitz), Adam (81. Laubner), Skreptak; Sulc.

Leeb; Landl, Huber, Philip Wessely; Bastian Lehner, Schedl (83. Szileszki), Haller (45. Nico Wessely), Niklas Lehner; Trenkmann, Maschler; Rekirsch.