Geglückter Auftakt: SC Pinkafeld siegte knapp

Pinkafeld - Marz 1:0. Weil in der Vorwoche aufgrund der vielen Regenfälle im Landessüden in Pinkafeld kein Spiel möglich war, stand nun am Samstagnachmittag der Burgenlandliga-Start für den Traditionsverein auf dem Programm. Als erster Gegner der Saison 2023/24 beehrte der 2. Liga Mitte-Meister aus Marz die SCP-Mannen von Lukas Halwachs und die wehrten sich auch nach Kräften. Bei den Hausherren spielte mit dem im Sommer aus Lafnitz heimgeholten Luca Wohlmuth ein Neuzugang von Beginn an, während die restliche Aufstellung relativ ident zur Vorsaison war. Schnell übernahmen Christoph Saurer und Kollegen die Kontrolle, auch wenn man auf einen defensiv eingestellten Gegner traf, der die Räume eng und es den Heimischen so schwer machte. Vor der Pause gab es so für die Südburgenländer einige gute Situationen, die aber nicht mit der nötigen Konsequenz zu Ende gespielt wurden. Aber auch Marz hatte nach Pinkafelder Unkonzentriertheiten im Spielaufbau seine Gelegenheiten - ohne Ertrag. Der kam dann erst kurz nach Seitenwechsel auf die Anzeigentafel, denn Lukas Wenninger erzielte nach 55 Minuten das einzige Tor des Tages. „Ich finde schon, dass wir es total kontrolliert haben, aber es uns die Marzer nicht einfach machten“, sagte Coach Halwachs, um anzufügen: „Wir waren dann schon sehr froh, dass wir diesen total wichtigen Sieg einfahren konnten.“ Nachsatz: „Wir wissen, dass wir es besser können.“

In Marz war man trotz Niederlage nicht ganz unzufrieden: „Pinkafeld hatte schon mehr vom Spiel, aber wir haben gut dagegen gehalten. Defensiv war es schwer in Ordnung, vorne leider ein wenig lau“, so der Sportliche Leiter der Gäste, Daniel Schmidl.

Schon am Dienstag, ab 17.30 Uhr, geht es für die Pinkafelder schon weiter, denn da kommt der ASK Klingenbach zum Nachtrag in die Autohaus Frieszl-Arena. Am Wochenende steht dann für den SCP-Tross das Derby in Kohfidisch an, während Marz am Freitag dann just die Klingenbacher empfängt.

Statistik:

SC Herz Pinkafeld – ASK Marz 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (55.) Wenninger.Reserve: 1:1 (Kottuschek; Pichler).SR: Kaiser.- Autohaus Frieszl-Arena, 150.Pinkafeld: Andi Diridl; Röhrling, Nyirö, Reiter; Puhr, Pahr (73. Radvanyi); Wohlmuth, Saurer (92. Kracher), Waldherr (82. Stefan Diridl); Korherr, Wenninger.Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Etiz, Jevremovic (17. Jovanovic), Babel; Skala, Angyal, Patrick Scheiber (82. Högerl), Wollmann, Brezovac; Köfarago (46. Benes).