Gelingt Sankt Margarethen der fünfte Sieg?

St. Margarethen – Schattendorf; Samstag, 17 Uhr. „Wir wollen den Schwung vom letzten Spiel mitnehmen“, so Schattendorf-Trainer Marco Cadek, der eine großteils starke Leistung seiner Mannschaft gegen Edelserpentin sah. Einen ähnlich Auftritt wird es in St. Margarethen brauchen. Die Mannschaft von Trainer Franz Lederer ist so richtig heiß im Moment, holte vier Siege am Stück. „Die haben eine enorme Brust, das wird ganz knifflig dort“, weiß Cadek, der mit einer improvisierten Truppe ins Greaboch-Stadion reist. Abwehrchef Darko Anicic (Brustkorb-Prellung) wird aller Voraussicht nach nicht rechtzeitig fit. Lazar Milic schied gegen Edelserpentin mit einer Knieverletzung, ist daher fraglich. Daniel Haring ist aus Studien-Gründen möglicherweise auch verhindert. Bei den Hausherren hingegen sind wieder alle Mann an Bord. Offensivallrounder Mario Wenzl und Abwehrrecke Nico Portschy haben ihre Sperren abgesessen.

„Zu unserem Oktoberfest hoffen wir natürlich auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie und peilen daheim drei Punkte an. Schattendorf hat zuletzt auch gewonnen, wir werden sie sicherlich nicht unterschätzen“, so Sankt Margarethen-Obman Günter Welz.