Gib mir fünf - Horitschon schlug Halbturn mit 5:1

ASK Horitschon - USV Halbturn 5:1. Einen Start nach Maß erwischten die von Trainer Edi Stössl gecoachten Horitschoner, lag man nach gerade einmal elf Minuten dank eines frühen Kopfball-Doppelpacks von Sebastian Trenkmann in Front. Rene Maschler konnte mit einem wunderbaren Treffer den 3:0-Pausenstand fixierte und des ASK eigentlich aufatmen ließ. Dem ist sich natürlich auch Stössl bewusst, dessen Mannschaft seit der Auftakt-Blamage in Kohfidisch (zumindest rein sportlich) keinen einzigen Punkt abgegeben hat: „Der Start war natürlich optimal mit den frühen Toren. Nach der 3:0 Pausenführung sind wir ein bisschen schlampig geworden, nach dieser kurzen Phase haben wir dann aber noch zwei herrliche Treffer herausgespielt und am Ende einfach verdient gewonnen.“

Jene beiden Treffer erzielte Mark Szileszki, der eigentlich als reiner Torjäger im Sommer 2022 verpflichtet wurde und sich seither vermehrt auf etwas tieferen Positionen seinen Platz in der Mannschaft erarbeitet hat, doppelt vorbereitet von Nico Wessely, für den an diesem Nachmittag das Sonderlob auch nicht ausblieb. „Der Nico war heute mit seinen Standards und seinem starken linken Fuß sehr gefährlich, hat drei Assists verbuchen können“, so Stössl.

Halbturns Trainer Peter Herglotz: „Unser Manko ist das Defensivverhalten, wobei wir dieses Mal sogar einige Torchancen vorgefunden haben. Wir müssen dort Minimum vier Tore machen.“

ASK Horitschon - USV Halbturn 5:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (9.) und 2:0 (11.) Trenkmann, 3:0 (39.) Maschler, 3:1 (68.) Szöcs, 4:1 (81.) und 5:1 (91.) Szileszki.

Reserve: 4:0 (Mohammed 2, Schiefer, Giefing).

SR: Tosun.- Horitschon, 400.

Horitschon:Leeb; Vlasich, Spadt (90. Buchreiter), Ostermann; Bastian Lehner, Niklas Lehner, Christoph Schedl (50. Ackerler), Nico Wessely; Maschler, Szileszki; Trenkmann (85. Kutrovats).

Halbturn: Leon Summer; Leopold, Szöcs, Paldan, Bauer (88. Tobias Hoffmann); Ujlaky, Zinkl (82. Horvath), Schneider, Hamm (23. Kamasik), Marko, Marco Hoffmann.