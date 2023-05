Goaliepatzer bescherten Parndorf den Sieg

SANKT MARGARETHEN - PARNDORF 1:3. Der Negativlauf der Elf von Coach Franz Lederer ging auch im Heimspiel gegen Parndorf weiter. Goalie Jonas Pascher erwischte dabei einen rabenschwarzen Tag und war an allen drei Toren beteiligt. Dabei hatten die Hausherren den besseren Start, doch Ernest Grvala mit einem Schuss und Kapitän Martin Weixelbaum mit einem Kopfball aus rund elf Metern scheiterten am Parndorfer Tormann Dominik Krischke. Besser machten es die Gäste. Nach einer Flanke von der rechten Seite zögerte Pascher beim Herauslaufen und Dominik Puster drückte aus kurzer Distanz das Leder über die Linie (22.). Unmittelbar nach Wiederanpfiff fingen sich die Sankt Margarethener neuerlich einen Treffer ein. Nach einem weiten Pass lief Pascher etwas verfrüht aus dem Kasten, Jakub Sulc überhob ihn aus rund 20 Metern zum 2:0 (24.).

Nach dem 3:0 war das Spiel gelaufen

Bei den Greaboch-Kickern musste wieder Luca Binder im Angriff wirbeln und den verletzten Lukas Heinicker vertreten (Oberschenkelzerrung). Nach dem Seitenwechsel blieben die Blau-Weißen am Drücker, vor dem Tor war allerdings Endstation. Marius Charizopulos erhöhte per Freistoß auf 3:0 (66.). Auch da machte der SVM-Keeper keine gute Figur. In der 69. Minute feierte Ahmed El-Baali nach wochenlanger Zwangpause sein Kurzcomeback. Der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Nico Portschy kam zu spät (78.). „Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Ohne Offensive tun wir uns aber schwer. Wir müssen die Lehren aus diesem Spiel für die nächste Saison ziehen“, resümierte Sankt Margarethen-Betreuer Franz Lederer.

Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl: „Ergebnis hat gepasst, die Leistung war okay. Wir sind zufrieden. Krischke hat zu Beginn einen ganz wichtigen Ball gehalten. Wenn wir da mit 0: 1 in Rückstand geraten, wäre es weitaus schwieriger für uns gewesen.“

SV WAHA SANKT MARGARETHEN - SC/ESV PARNDORF 1919 1:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (22.) Puster, 0:2 (24.) Sulc, 0:3 (66.) Charizopulos, 1:3 (78.) Portschy. Reserve: abgesagt.- SR: Habip Tekeli (St. M.: Durchschnitt/P:gut ).- Greabochstadion, 300. St. Margarethen: Pascher; El Rehim, Jusits, Portschy, Schmidl; Bosnjak, Leszkovich (81. Dörfler); Steiner (69. El-Baali), Weixelbaum, Grvala; Binder (69. Janisch). Parndorf: Krischke; Dornhackl, Felix Wendelin, Charizopulos (75. Lamster), Trimmel (46. Gruber); Mader; Iida (12. Hauser), Umprecht, Thüringer, Puster (75. Balti); Sulc (66. Mikus).