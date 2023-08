Großer Ehrgeiz im Herzen des Burgenlandes

Kohfidisch - Horitschon; Samstag, 19 Uhr. Der einzige Verein, der in der ersten Runde zu keinem Aufsteiger muss, ist der ASK Horitschon. Kein einfaches Spiel, das weiß auch Trainer Edi Stössl. „Das erste Spiel musst du gewinnen, weil uns danach eine „vermeintlich einfache“ Auslosung, mit vielen Teams, die ähnlich wie Kohfidisch vergangene Saison bis zum Schluss zittern mussten, erwartet.“ Bei der Generalprobe im Cup gegen Markt Neuhodis bekleckerte man sich zwar nicht mit Ruhm, ist aber seit drei Spielen ungeschlagen, kassierte in diesen nur zwei Gegentreffer. In die richtige Richtung geht es allemal, dessen ist sich auch Stössl in Hinblick auf die anstehende Spielzeit bewusst: „Allen voran soll natürlich die tabellarische Verbesserung zu sehen sein, wir wollen uns in der oberen Hälfte festsetzen. Nicht weniger wichtig ist mir aber die langfristige Entwicklung unserer jungen Spieler, die langsam, aber sicher, in der Kampfmannschaft angekommen sind.“ Die langzeitverletzten Spieler Patrick Landl und Manuel Baumgartner werden nicht einsatzfähig sein.

Halbturn - Deutschkreutz; Samstag, 17 Uhr. Drei Spiele, drei Siege, allesamt zu Null - eine Bilanz, die sich unter der Führung von Neo-FCD-Coach Peter Benes defintiv sehen lassen kann. Harte Arbeit in der Vorbereitung und einen dicht besetzten Kader mit ordentlich Qualität brauchte es, um schon vor Beginn der Saison Benes`Handschrift zu erkennen. „Wir spielten in den letzten drei Partien genau so, wie ich es mir vorstelle. Klar gibt es noch reichlich Spielraum zur Verbesserung, besonders in der Chancenverwertung, grundsätzlich gehe ich aber mit einem sehr positiven Gefühl in den Auftakt gegen einen sicherlich von Euphorie duchströmten Aufsteiger aus Halbturn.“, zeigt sich der Coach der Deutschkreutzer zuversichtlich. „Wir haben 16 topfite Spieler und da sind etatmäßige KM-Spieler wie Klaus Furtner oder Kapitän Flo Szaffich noch gar nicht miteinbezogen. Die nun deutlich offensivere Spielweise wurde sofort von den Jungs aufgenommen, genau diese Komponenten sollen uns auch vorne mitspielen lassen“, gibt Benes den Ton an. „Capitano“ Florian Szaffich wird vorerst in der Reserve an den Matchbetrieb herangeführt, Klaus Furtner fällt noch mehrere Wochen aus.

Edelserpentin - Ritzing; Sonntag, 17.30 Uhr. Für den Titel-Mitstreiter Ritzing geht es gleich zu Beginn dieser Spielzeit zum Aufsteiger aus Bernstein/Stuben. Nicht weniger als drei Punkte sollen dort eingefahren werden, nach einer nahezu tadellosen Vorbereitung, in der man neben vier eingefahrenen Siegen stolze 24 Treffer in fünf Spielen erzielen hatte können, auch mehr als verständlich. Dessen ist sich auch Trainer Joe Furtner bewusst: „Wir haben eine super Vorbereitung hinter uns, das zählt aber in der Saison rein gar nichts.“ Bedarf es in dieser Spielzeit einiger wunderbaren Wochen für eine Verbesserung im Gegensatz zur abgelaufenen Saison, in der man ohnehin schon die dritte treibende Kraft darstellte, will man diese Saison nicht schlechter da stehen. Dies bestätigt auch Furtners Ehrgeiz, der diese Saison wie folgt einleiten will: „Anfangs willst du punkten, da die Leistungen der anderen Top-Teams nicht abfallen werden. Am Ende des Tages musst du einfach den Großteil deiner Spiele gewinnen und dann kannst du nach vorne schauen. Es wäre schon skurril, sich als Dritter hinzustellen und zu sagen, dass wir nicht ganz vorne dabei sein wollen, denn genau das soll unser Ziel vom ersten Spiel weg sein.“ Neuzugang Tine Cavcik wartet noch auf die Freigabe des slowenischen Verbandes, ansonsten plant man mit allen Akteuren.