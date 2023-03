Güssinger Sportverein: Keine Chance im südlichen Abstiegsgipfel!

Werbung

GÜSSING - RUDERSDORF 0:3. Vorletzter gegen Letzter - so die tabellarischen Vorzeichen dieses südlichen Klassikers, der nicht nur in früheren Jahren die fußballerischen Gemüter erhitzte. Und der Rudersdorfer Aufsteiger entwickelt sich mehr und mehr zum Angstgegner des SV Güssing. Wie wäre die Saison wohl verlaufen, wenn der GSV im vergangenen Sommer seine 1:0-Führung beim ersten Duell über die Zeit gebracht hätte und mit dann vier Punkten gestartet wäre? Zum Auftakt holte man damals nämlich ein 1:1 gegen Oberwart und war obenauf. Knapp acht Monate später ist davon wenig bis nichts über, denn der GSV zog am Samstag klar den Kürzeren.

Die Gäste gingen früh durch ein Eigentor in Führung, ehe Michael Schendl nach knapp 40 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste. In der zweiten Halbzeit konnten die Hausherren weder zusetzen, noch offensiv wirklich gefährlich werden. Marco Sifkovits nutzte eine der vielen Rudersdorfer Offensivaktionen zum vorentscheidenden 2:0 – Ibo Sahin machte spät den Deckel drauf. „Die Laufbereitschaft war da, aber nur zu laufen reicht eben nicht. Eine richtige Erklärung haben wir aber nicht“, so GSV-Assistenztrainer Jakob Burits, der wie viele andere, die es mit der Burgstadt halten, schwer geknickt war. Anders die Lage beim Aufsteiger, der seinen 2:3-Auftakt gegen Andau vergessen machte und sich etwas Luft verschaffte. „Unsere Mannschaft war sehr gewillt, dieses Spiel gegen Andau auszubessern“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Salber und schoss nach: „Der Sieg geht in Ordnung und war auch klar verdient.“

STATISTIK:

SV GÜSSING - USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (29., Eigentor) Urban, 0:2 (55.) Marco Sifkovits, 0:3 (88.) Sahin.

Gelb-Rote Karte: Schendl (38., Foul).

Reserve: 7:0 (Hafner 3, Manolis Heindl, Stampfel, Kienzl, Peterszel).

SR: Erdem (G: gut/R: gut).- Güssing, 230.

Güssing: Graf; Skerlak, Urban, Horvath, Zinkl; Pomper (56. Sauhammel), Schendl; Laky (65. Mayer), Kulovits, David Kossits; Rasser.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Geschl, Klucsarits, Kirisits (58. Frühmann); Vincelj, Wonisch; Muleci, Sahin, Kovacec (91. Tropper); Svaljek (46. Marco Sifkovits).