Güssinger Zeichen im Margarethener „Greaboch“!

SANKT MARGARETHEN - GÜSSING 2:4. Der Angstgegner schlug im Greabochstadion wieder zu, denn der SV Güssing entführte aus dem Nordburgenland drei Punkte. „Alles, was uns in der Vorwoche noch ausgemacht hat, fehlte dieses Mal. Güssing wollte den Sieg einfach mehr. Wir hatten einige Ausfälle, aber das ist keine Erklärung für diese Leistung“, zeigte sich Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer enttäuscht. Bereits nach drei Minuten klingelte es im Hausherren-Tor, das am Samstagnachmittag Jonas Pascher bewachte. „Den Treffer haben wir uns selber geschossen. Danach kam unnötig Unruhe in unser Spiel“, so der SVM-Betreuer. Nach 23 Minuten kam dann der nächste Rückschlag: Nach einem Kopfball-Duell zog sich Igor Bosnjak beim Herunterspringen eine Fleischwunde am Schienbein zu und musste ausgetauscht und genäht werden. Nach einer guten halben Stunde drückte Güssing-Goalie Nico Graf Lukas Heinicker beim Klärungsversuch runter – Elfmeter. Heinicker versenkte souverän zum 1:1-Ausgleich (34.).

In der Halbzeitpause tauschte Lederer Ahmed El-Baali für David Granabetter ein. Gleich nach Wiederanpfiff bediente Ernest Grvala mit einem Pass Mario Wenzl, der den Verteidiger umkurvte und zur 2:1-Führung einschoss (46.). Danach ließen die Hausherren die Zügel aber wieder schleifen. Mit einem Doppelpack drehten die Südburgenländer das Spiel wieder um (Manuel Skerlak 62., Maximilian Mayer 65.). Kurz danach musste El-Baali (Nasenbluten) wieder vom Feld. Tobias Hafner machte in der Schlussminute aus einem Konter den Güssinger 4:2-Auswärtssieg komplett.

In der Burgstadt war die Freude auch riesengroß. So feierte man nämlich den ersten Sieg in diesem Jahr und baute zudem seine Serie von drei ungeschlagenen Spielen in Folge weiter aus. So bleibt der Ligaerhalt weiter möglich. GSV-Assistent Jakob Burits dazu: „Vor allem nach dem zwischenzeitlichen 2:2 merkte man, dass wir den Sieg unbedingt wollten.“ Augenzwinkernd ergänzte er: „Natürlich wurde das dann auch gebührend gefeiert.“

STATISTIK:

SV WAHA SANKT MARGARETHEN - SV GÜSSING 2:4 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (3.) Rasser, 1:1 (34., Elfmeter) Heinicker, 2:1 (46.) Mario Wenzl, 2:2 (62.) Skerlak, 2:3 (65.) Mayer, 2:4 (90.) Hafner.

Reserve: 2:4 (Dörfler, Wind; Gröller 2, Hafner, Garger).

SR: Suta (St. M.: Durchschnitt/G: sehr schwach).- Greabochstadion, 250.

St. Margarethen: Pascher; Granabetter (46. El-Baali, 71. Binder), Jusits, Portschy, Schmidl; Bosnjak (23. Leszkovich), El Rehim; Mario Wenzl, Weixelbaum (84. Steiner), Grvala; Heinicker.

Güssing: Graf; Skerlak, Huber, Horvath, Zinkl (71. Schendl); Mayer (81. Hafner), Sauhammel, Pomper, Kossits; Kulovits (93. Garger); Rasser (93. Peterszel).