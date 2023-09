Burgenlandliga Halbturn beugt sich dem Favoriten Parndorf mit 1:4

Werbung

V or einer tollen Kulisse von 700 Zuschauern ging Halbturn zwar mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Parndorf waren stärker, glichen rasch aus und gewannen am Ende klar mit 4:1.