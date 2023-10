Halbturn trifft im Sechs-Punkte-Match auf Rudersdorf

Halbturn – Rudersdorf; Samstag, 15 Uhr. Rudersdorf bekam zuletzt mit 0:7 gegen St. Margarethen eine auf den Deckel. „Das kann gut oder schlecht sein“, weiß Sektionsleiter Werner Hoffmann mit diesem Ergebnis wenig anzufangen. Sein Credo lautet: „Wir brauchen jedenfalls nicht 7:0 gewinnen. Ein 1:0 reicht uns auch schon.“ Rudersdorf muss jedenfalls punkten – das wird seit Wochen gepredigt. So stark wie am kommenden Samstag wird es aber wohl nicht mehr zutreffen. Im Kellerduell gegen Halbturn ist die Bacher-Elf wahrlich zum Punkten verdammt. Trotz schwachem Saisonstart könnte man mit einem Sieg die Halbturner überholen. Dafür braucht es aber eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Spielen. Gegen Edelserpentin und St. Margarethen kassierte man 13 Gegentore. „Das Duell gegen Halbturn ist wohl das Spiel um den Abstieg“, weiß Sektionsleiter Martin Salber. „Es geht für beide Teams um sehr viel. Wir müssen wirklich alles in die Hand nehmen, um zu punkten.“ Jeremy Weber und Fortini Matumona sind nach Ausfällen wieder dabei.

Bei Halbturn fällt der gesperrte Marco Hoffmann aus. Fraglich ist der angeschlagene Lukas Burian, der gegen Kohfidisch aussetzen musste.