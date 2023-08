Halbturn und Ritzing trennten sich mit 3:3

Halbturn – Ritzing 3:3.

Dreimal in Führung, dreimal den Ausgleich kassierte und am Schluss gab es noch großes Glück, als Jonas Zinkl vor der Linie ausputzte. „In Wahrheit müssen wir einfach dieses Spiel gewinnen“, weinte Sektionsleiter Werner Hoffmann den verlorenen zwei Zählern gegen Ritzing nach. „Wenn du dreimal führst, dann muss am Ende der Sieg her.“ Gleich in der ersten Minute jubelten die Halbturner: Erik Ujlaky stangelte zur Mitte und Ritzings Soma Sarosi schlug beim Rettungsversuch den Ball ins eigene Tor. In Minute 18gab es dann die Topchance zum 2:0, doch Ladislav Szöcs köpfelte das runde Leder an die Stange.

Für Ritzing rettete zweimal das Aluminium

Das rächte sich prompt, denn nach einem Angriff über die Seite vollendete Filip Filipovic zum 1:1.

Die Antwort der Heimischen ließ nur Sekunden auf sich warten, denn gleich mit der nächsten Aktion fiel das 2:1, als Ujlaky zur Mitte spielte, Marco Hoffmann noch am Goalie scheiterte, doch Simon Marko im Nachschuss erfolgreich war. Ein Fernschuss von Daniel Wolf aus gut 35 Metern Entfernung zum Tor bedeutete aber sodann den 2:2-Pausenstand. Kurz vor dem Wechsel ballerte Hoffmann noch den Ball an die Latte.

In den zweiten 45 Minuten traf Marko nach Hoffmann-Flanke zum 3:2, doch dann war es wieder Filipovic, der einen abgefälschten Schuss zum 3:3 im Gehäuse unterbrachte.

USV Halbturn - SC Ritzing 3:3 (2:2).- Tore: 1:0 (1., Eigentor) Sarosi, 1:1 (23.) Filipovic, 2:1 (24.) Marko, 2:2 (39.) Wolf, 3:2 (66.) Marko, 3:3 (78.) Filipovic.

Halbturn, 300.- SR: Paukowits.- Reserven: 1:5 (Knöbl; Yörük 3, Szanto, Cerny).-

Halbturn: Summer; Hamm (67. Zinkl), Szöcz, Leopold, Bauer; Ujlaky, Takacs, Schneider, Kamasik (89. Horvath; Hoffmann, Marko.

Ritzing: Kardum; Sarosi, Tiskaya (63. Weber), Kavcic, Valek, Gajic; Wolf (83. Weingrill), Novak (83. Yörük), Cvetkovic; Gander, Filipovic.