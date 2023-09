Halbturn verlor gegen Parndorf mit 1:4

Halbturn – Parndorf 1:4. Die Partie erfreute sich einer Traumkulisse: 700 Besucher waren beim Derby live dabei. Und sie kamen voll auf ihre Kosten, denn nach nur drei Minuten stand es schon 1:0 für die Heimischen. Hoher Ball auf Marco Hoffmann, der tanzt im Eins-gegen-Eins Peter Trimmel aus und vollendet eiskalt. Riesenjubel beim USV, doch der verstummte in Windeseile. Denn nur wenige Augenblicke später gab es Corner für Parndorf und Jakub Lieskovsky köpfelte zum 1:1 ein. Nach und nach bekam der Favorit aus dem Heidebodenstadion die Partie immer besser in Griff. Trimmel musste verletzt vom Feld und an seiner Stelle kam Peter Thüringer in die Partie. Mit ihm schien das Abwehrkorsett des SC/ESV noch gefestigter zu sein. „Ab da hatten wir nicht mehr viel Zugriff“, ärgerte sich Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann.

Keeper Rene Summer musste verletzt raus

Was dann noch dazukam, war die verletzungsbedingte Auswechslung von Keeper und Kapitän Rene Summer. Ohne den Leithammel im Rücken wirkte Halbturn verunsichert. Schlussendlich wurde es „unser bisher schwächstes Spiel“, wie Hoffmann feststellte. Noch vor der Pause schloss Mario Wendelin eine Aktion über Dominik Puster und Marius Charizopulos zur 2:1-Führung ab. Nach dem Seitenwechsel folgte ein Doppelschlag durch Lukas Umprecht und Paulo Jani zum 4:1. „Zum Teil waren das vermeidbare Tore. Da haben wir uns nicht sehr geschickt angestellt“, seufzte Hoffmann.

Die Parndorfer hatten zum Schluss noch weitere Topchancen auf einen höheren Sieg. So schoss Jani den Ball einmal an die Latte. Trainer Josef Schuster zog eine positive Bilanz: „Wir haben den Schwung vom letzten Spiel mitgenommen. Aggressivität und Laufbereitschaft haben gepasst.

USV Halbturn – SC/ESV Parndorf 1:4 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (3.) Hoffmann, 1:1 (6.) Lieskovsky, 1:2 (31.) Mario Wendelin, 1:3 (53) Umprecht, 1:4 (58.) Jani.

Reserve: 0:0.- SR: Tekeli.- Halbturn, 700.

Halbturn: Rene Summer (36. Leon Summer); Leopold, Paldan, Szöcs, Bauer; Ujlaky, Schneider, Takac, Kamasik (86. Zinkl); Hoffmann, Marko (73. Horvath).

Parndorf: Kraus; Pojer, Trimmel (21. Thüringer), Lieskovsky, Szabo (81. Lamster); Jani, Chribik, Umprecht (81. Mikus), Charizopulos, Puster; Mario Wendelin (71. Hoffmann).