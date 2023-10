Halbturn will endlich wieder volle Punkteausbeute

Halbturn - Edelserpentin, Samstag 15 Uhr. Die Zielsetzung ist bei jedem Heimspiel die gleiche: „Wir wollen gewinnen“, hofft Sektionsleiter Werner Hoffmann auf kräftigen Punktezuwachs. Er weiß aber: „Der Gegner kann es staubiger anlegen.“ Denn Edelserpentin hat bereits genug Punkte am Konto und kann daher ohne Druck und ohne Brechstange im Schlosspark agieren.

Vom Personal her schaut es bei den Halbturnern gut aus. „Wir werden so wie in Schattendorf komplett sein. Und da hat man gesehen, was alles möglich ist“, spielt Hoffmann auf die starke Leistung seiner Truppe an. Was aber besser klappen muss, ist der Abschluss. Der USV macht aus seinen Chancen zu wenig Tore. Was womöglich auch damit zusammenhängt, dass die Primärwaffe des Aufsteigers, nämlich Marco Hoffmann, nach seiner Verletzung noch nicht hundertprozentig fit ist. „Ich bin mir sicher, dass er noch wichtige Tore für uns machen wird“, ist sein Vater und Sektionsleiter Werner Hoffmann zuversichtlich.