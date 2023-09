Halbturn will gegen Marz die Kurve kratzen

Halbturn - Marz; Samstag, 16 Uhr. Die Situation beim USV Halbturn ist prekär. Acht Partien sind gespielt und erst ein Pünktchen wurde vom Aufsteiger errungen. Mit dieser kargen Ausbeute steht die Mannschaft von Coach Peter Herglotz logischerweise auf dem letzten Platz und hat noch dazu an einem beängstigenden Torverhältnis von 8:32 zu knabbern.

Die Euphorie, die in den ersten Spielen deutlich zu spüren war, sorgte für gute Leistungen, die aber trotzdem keinen zählbaren Lohn einbrachten. Jetzt verlängerten sich aber die Sorgenfalten auf den Köpfen der Verantwortlichen – kein Wunder, bei der Personalsituation. Rene Summer, der Kapitän und Rückhalt im USV-Tor, musste verletzungsbedingt schon drei Partien aussetzen. Seine Rückkehr steht in den Sternen, auch wenn Sektionsleiter Werner Hoffmann hofft: „Vielleicht geht es schon in den nächsten ein, zwei Partien.“

Sein Sohnemann Marco Hoffmann ist aufgrund der starken Oberschenkelprellung immer noch außer Gefecht und verpasste zwei Partien. „Wir probieren alles bei ihm. Aber am Wochenende konnte er zum Beispiel immer noch nicht Stiegen steigen“, so Hoffmann. Zuletzt meldete sich auch noch der angeschlagene Igor Paldan ab. Der könnte zwar gegen Marz (Samstag, 16 Uhr) wieder zurückkehren. Dafür fällt aber Lukas Burian mit großer Wahrscheinlichkeit verletzungsbedingt aus. „Alles in allem keine leichte Situation für uns“, seufzte Hoffmann. Dem Ersatzkeeper Leon Summer macht er übrigens keinen Vorwurf wegen der letzten drei Niederlagen. „Er macht seine Sache gut. Aber alleine die Präsenz von Sumsi (Anm.: Rene Summer) geht der Mannschaft ab. Genauso fehlt uns Marco in der Offensive extrem. Die beiden können wir einfach nicht ersetzen.“

Die Marzer haben sich vor wenigen Tagen von Trainer Dadi Maxell getrennt. Interims-Spielertrainer Goran Batar weiß um die Bedeutung der Partie: „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel für uns, aber auch für den Gegner. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen.“ Genau zum richtigen Zeitpunkt meldeten sich wichtige Spieler wieder fit. So ist Angreifer Szilard Köfarago, der zuletzt nur Kurzeinsätze hatte, wieder ein Startelf-Thema. Mittelfeldmotor Artur Benes ist ebenso wie Abwehrrecke Ivan Jevremovic und Offensivmann Bojan Brezovac wieder im Training – das Trio wird wohl nicht beginnen, aber zumindest wieder im Kader des 2. Liga Mitte-Meisters stehen.