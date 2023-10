Harte Nuss für Klingenbach

Klingenbach – Parndorf; Samstag, 15:30 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl geht ersatzgeschwächt in die Partie. Abwehrchef Filip Chromy sah beim 2:1-Auswärtssieg in Schattendorf die Rote Karte und muss nun zuschauen. Dafür kehrt Philipp Grafl (krank) wieder retour. Alexander Fiedler (Mandelentzündung) wird wohl noch kein Thema sein. „Parndorf ist ein sehr starker Gegner und eine harte Nuss. Wir müssen uns auf jeden Fall steigern zum Match in Schattendorf – speziell zweite Halbzeit war nicht gut von uns“, so Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl.

Parndorf muss auf seinen Innenverteidiger Christian Haider verzichten, der sich erneut eine Verletzung zugezogen hat. Das ist insofern problematisch, weil der SC/ESV nach wie vor einige seiner Defensivkräfte vorgeben muss. So zum Beispiel David Dornhackl oder Felix Wendelin. Zweiter hat aber zuletzt zumindest in der 1B spielen können und sollte ehebaldigst wieder ein Thema für die Erste sein. Was Coach Josef Schuster von Klingenbach hält? „Unnötige Standardsituationen müssen wir dort vermeiden. In der Luft werden sie uns überlegen sein, weshalb dort hohe Bälle keinen Sinn machen.“