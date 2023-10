Harte Nuss für Klingenbach: Horitschon gastiert bei der Hatzl-Truppe

Klingenbach – Horitschon; Samstag, 15 Uhr. Nach dem 4:0-Auswärtssieg bei der SpG Edelserpentin wartet nun ein harter Brocken auf die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl. „Horitschon spielt bislang einen sehr guten Herbst, das wird eine harte Nuss. Wir werden sehen, wie sie die Niederlage gegen Parndorf verdaut haben. Gegen Horitschon haben wir uns immer schwer getan, dennoch wollen wir daheim drei Punkte einfahren“, so Hatzl. Kapitän und Mittelfeldakteur Philipp Grafl (Grippe) sollte wieder dabei sein. Abwehrrecke Franz Jagschitz hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen.

Den Horitschonern, die aufgrund der letzten Niederlage gleich drei Plätze in der Tabelle einbüßen mussten, steht also ein nicht weniger schweres Auswärtsspiel als in der Vorwoche bevor. Das meint auch Trainer Edi Stössl: „Es wird gegen eine sehr gute Mannschaft ein sicherlich ganz schwieriges Auswärtsspiel. Wir wollen uns diese Woche aber gut vorbereiten und aus Klingenbach etwas mitnehmen.“ Sebastian Trenkmann kommt nach seiner Sperre wieder zurück in den Kader, Andreas Spadt sah gegen Parndorf seine fünfte Gelbe und fällt somit in Klingenbach aus.