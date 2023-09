Harte Nuss für Sankt Margarethen

Sankt Margarethen – Pinkafeld; Samstag, 16 Uhr. Nach der Pleite in Bad Sauerbrunn wartet nun der nächste Kracher auf die Mannen um Trainer Franz Lederer. „Daheim müssen jetzt drei Punkte her. Wir wissen, dass wir es können, aber wir brauchen endlich ein Erfolgserlebnis. Dann wird der Knopf schon aufgehen. Wir müssen über den Kampf zum Sieg kommen und bis zum Umfallen fighten – und vor allem Ruhe bewahren“, so Sankt Margarethens Obmann Johannes Braunöder. „Mocca“ Abd El Rehim kehrt nach seiner Sperre wieder zurück, auch Sebastian Leszkovich (fehlte berufsbedingt) meldete sich wieder zurück. Ahmed El-Baali (Oberschenkel) ist fraglich.