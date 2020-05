Am Mittwochabend einigten sich der ASKÖ Klingenbach und Wolfgang Hatzl auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. "Er hat uns vom ersten Gespräch weg überzeugt und hat einige gute Ideen einfließen lassen. Er möchte mit unseren Jungen arbeiten und unseren Weg mit gehen", freute sich Obmann und Kapitän Dominik Dihanich über die Zusage des Neo-Trainers. Die Burgenlandliga ist für Hatzl kein Neuland, betreute er doch schon den SC Neudörfl und den ASK Horitschon in dieser Spielklasse.