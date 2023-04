Heim-Niederlage: Allhau bekommt Trainereffekt zu spüren!

Werbung

MARKT ALLHAU - SCHATTENDORF 1:2. Der UFC Markt Allhau hätte mit einem etwaigen Heimsieg einen großen Schritt in Richtung Burgenlandliga-Klassenerhalt gehen können, aber dieser folgte gegen Aufsteiger Schattendorf nicht. Bei den Gästen war Mario Cadek erstmals als Cheftrainer aktiv und früh ging die SVS-Elf auch durch Patrick Derdak in Führung. Diese hielt keine zwei Minuten, da markierte Franz Weber schon den Ausgleich. „Sie entwickeln sich zu einem richtigen Angstgegner“, sagte UFC-Pressesprecher Ewald Musser, der die Niederlage als komplett unnötig einstufte. Nach der Pause drückte Schattendorf auf die Führung, die Gerhard Karner in Minute 57 unter Mithilfe von Franz Weber auch gelang. Von den Hausherren kam dann zu wenig und eigentlich verhinderte Goalie Florian Tripaum eine höhere Niederlage. UFC-Coach Florian Hotwagner: „Es war zu wenig. Wir haben die Verantwortung nicht so angenommen.“ In Schattendorf war man indes natürlich zufrieden. Zum einen spielte man echt passabel und zum anderen schaffte man ein wichtiges Erfolgserlebnis vor dem Saison-Endspurt. „Die Mannschaft hat sich den Sieg erkämpft. Markt Allhau hat zu Beginn viel Druck gemacht, bis wir dann nach 20 Minuten unser System umstellten. Danach war es wirklich gut“, so Schattendorfs Neo-Trainer Marco Cadek.

STATISTIK:

UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU - SV SCHATTENDORF 1:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (4.) Derdak, 1:1 (6.) Weber, 1:2 (57.) Karner.

Reserve: 4:0 (Liuba 2, Fischer, Kovacs).

SR: Windisch (A: Durchschnitt/S: gut).- Z-Immobilien-Arena, 150.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Krutzler (70. Pfeiffer), Sziklasi, Teller; Weber, Prettner, Erb, Eder (67. Stumpf), Sharifi; Ramljak, Tihanyi.

Schattendorf: Bernhardt; Wukovich, Anicic, Haring, Stahleder; Seckel (94. Ostermayer), Holzinger; Vargek (78. Reinhart), Karner, Ziberi (59. Erak); Derdak.