Heimsieg gegen ein Top-Team: USV Rudersdorf lebt wieder!

RUDERSDORF - LEITHAPRODERSDORF 3:2. Neben dem SV Güssing konnte auch der Rudersdorfer Aufsteiger gegen ein nördliches Top-Team gewinnen: Die Elf von Alfred Horvath siegte gegen Leithaprodersdorf dank eines späten Eigentores mit 3:2. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt im USV-Lager so klar weiter. „Ich denke schon, dass der Heimsieg in Ordnung geht. Vor allem vor der Pause war es eine unserer besten Leistungen in dieser Saison“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber, der nachschoss: „Ich hoffe doch, dass uns dieser Erfolg Selbstvertrauen gibt.“ Vor allem die Einstellung lobte der Verantwortliche: „Hut ab, wie wir trotz des 1:2-Rückstands noch zurückgekommen sind. Einsatz und Moral stimmten.“

Bei den Gästen war Trainer Peter Benes mit dem Auftritt überhaupt nicht zufrieden. So „hätte man zwar gewinnen“ können, aber, so der Coach: „Verdient wäre das nicht gewesen.“ Der „Chef“ erklärte weiter: „Wir brachten die Grundtugenden nicht auf den Platz und bei einigen schien es so, als ob sie noch im Bus geschlafen hätten.“ So verpasste der SVL eine Chance, den Zweiten aus Parndorf weiter unter Druck zu setzen.

STATISTIK:

USV HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF - SV LEITHAPRODERSDORF 3:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (17., Elfmeter) Sahin, 1:1 (29., Elfmeter) Kustor, 1:2 (71.) Kustor, 2:2 (77.) Svaljek, 3:2 (88., Eigentor) Lukas Heiss.

Reserve: 3:1 (Frühmann, Sayginsoy, Salber; Wurzer).

SR: Braunschmidt (R: schwach/L: Durchschnitt).- Rudersdorf, 150.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Weber, Klucsarits, Zugschwert; Vincelj, Wonisch; Muleci, Sahin (93. Frühmann), Kovacec (84. Marco Sifkovits); Svaljek (86. Kirisits).

Leithaprodersdorf: Graser; Michael Wölfer (39. Lukas Heiss), Dinhof, Svab; Simeon Markhardt, Dellantonio, Beran, Petö; Saliji; Levi Markhardt (61. Dostal), Kustor.