Hoffmann-Triplepack ebnete Weg zum Sieg

Halbturn – Edelserpentin 3:0. Die Halbturner standen etwas unter Druck. „Ein Sieg war notwendig, wenn wir noch eine Chance haben wollen“, skizzierte Sektionsleiter Werner Hoffmann die Überlegungen im Vorfeld der Partie nach.

Der USV nahm sich diese Worte und natürlich jene von Coach Peter Herglotz zu Herzen. Der Taktiker stellte seine Mannschaft sehr gut auf die Südburgenländer ein und von Beginn weg war zu spüren: Hier könnte etwas gehen.

Nach einigen Halbchancen gelang schließlich in der 27. Minute die Führung. Marco Hoffmann kam nach einem schönen Spielzug im Strafraum zu Schuss und das 1:0 war perfekt.

Hoffmann schnürte einen Triplepack

Nach der Pause legte Halbturn ein Schäuflein nach und suchte die Entscheidung. Erst vergaben Simon Marko und Lukas Burian eine gute Chance im Doppelpack. Dann wurde Burian im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwertete Hoffmann zum 2:0, was die Vorentscheidung in diesem Match darstellte. Zwar hatten die Gäste danach eine Topchance, die parierte Keeper Rene Summer aber mit Bravour.

Zweimal wurde eine Möglichkeit von Hoffmann im letzten Moment vereitelt. In der Nachspielzeit war es aber dann so weit: Edelserpentin schenkte viele Räume her, Halbturn nutzte das aus und Hoffmann vollendete einen Angriff zum 3:0-Endstand. „Es war ein verdienter Sieg. Hinten sind wir sehr gut gestanden und haben wenig bis gar nichts zugelassen. Und vorne haben wir die Tore zu guten Zeitpunkten gemacht“, resümierte Hoffmann.

Edelserpentins Obmann Konrad Renner: "Halbturn legte das Spiel auf Konter an - so entstand dann auch das 1:0. Alles in allem war es vor der Pause eine relativ ausgeglichene Partie, in der zweiten Halbzeit konnten wir leider nicht mehr zusetzen. Man merkt jetzt bei uns schon, dass ein bisserl die Luft draußen ist."

USV Halbturn- Spg Edelserpentin 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (27.) Hoffmann, 2:0 (72., Elfmeter) Hoffmann, 3:0 (94.) Hoffmann.

Reserve: 4:5 (Fuchs, Wagersreiter, Zinkl, Reeh; Klein, Juszt, Eigentor, Atamas, Progli).- SR: Fix.- Halbturn, 250.

Halbturn: Rene Summer; Leopold, Szöcs, Paldan, Bauer; Ujlaky, Schneider (95. Schneider), Takac, Burian (95. Hamm); Marko (72. Kamasik), Hoffmann.

Edelserpentin: Erdei (91. Sterniczky); Lakatos, Zupanko, Strohmeyer (55. Muji), Agic; Vlasics, Ungerböck (46. Kretz), Angyan (78. Prisching), Adorjan (46. Pusztai); Schwarz, Mucolli.