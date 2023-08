Horitschon: Der Blick ist nach vorne gerichtet

Klingenbach - Deutschkreutz. Freitag, 19.30 Uhr. Mit einer ordentlichen Prise Selbstvertrauen, die man sich in den letzten Spielen der Vorbereitung und kürzlich beim Auftakt gegen Halbturn hat holen können, steht in Deutschkreutz am zweiten aufeinanderfolgenden Wochenende ein Auswärtsspiel am Programm, bekommt man es am Samstag, abermals im Norden des Landes, mit dem ASKÖ Klingenbach zu tun. Mit den Hausherren wartet ein extrem physischer Gegner, der jedoch in der Rückrunde nicht ganz an die Leistungen aus dem Herbst anknüpfen konnte und weil die Premiere gegen Pinkafeld verschoben wurde, erst jetzt seinen Saisonauftakt einläuten wird. Deswegen seien die Nordburgenländer jedoch nicht weniger gefährlich einzuschätzen: „Das Ergebnis des Spiels gegen Halbturn erzählt nicht die ganze Geschichte des Spiels, das hätte durchaus anders ausgehen können. Wir waren an diesem Tag aber einfach effizient genug, um phasenweise, besonders in der ersten Halbzeit, ohne drückender Überlegenheit unsere Offensivaktionen zu Ende zu spielen und letztendlich verdient zu gewinnen - genau diese Effizienz wird es auch im weiteren Verlauf und am Wochenende gegen Klingenbach benötigen“, gibt FCD-Trainer Peter Benes den Ton für kommenden Spieltag an.

Horitschon - Rudersdorf. Samstag, 17 Uhr. Nach dem absoluten Horrorstart für das Team rund um Horitschon-Trainer Edi Stössl geht es am kommenden Samstag im ersten Spiel vor heimischer Kulisse gegen Rudersdorf weiter, die Südburgenländer gehen in ihre zweite Burgenlandliga-Saison en suite und liefern ebenso wie Klingenbach ihr erstes Meisterschaftsspiel aufgrund einer wetterbedingten Absage ab.

Nahezu unumgänglich wird sein, den desolaten Auftakt schnellstmöglich aus den Köpfen der Spieler zu bekommen, ansonsten kann auch das Heimdebüt schnell nach hinten losgehen. Stössl bleibt trotz des Worst Case-Szenarios zum Start in diese Spielzeit gelassen und blickt nach vorne: „Klar ist, dass dir zehn Gegentreffer niemals passieren dürfen und das weiß auch jeder Einzelne von uns. Fakt ist aber auch, dass niemand hier die Ambition hat, dass uns so etwas jetzt beim ersten Heimspiel nicht im Ansatz wieder passiert. Ich will eine klare Reaktion der Mannschaft sehen und ich glaube, dass meine Jungs sich dessen bewusst sind. Die Saison hat Gott sei Dank 30 Spiele und nicht nur eines, 29 liegen uns noch bevor und deswegen müssen wir das abhaken und nach vorne schauen. Ich glaube jeder will am Samstag den Rasen brennen sehen und es liegt an uns, das auch umzusetzen.“

Ritzing - Sankt Margarethen. Samstag, 17.30 Uhr. Auch Ritzing lädt zum ersten Mal ins heimische Sonnenseestadion, trifft gegen die Lederer-Elf aus Sankt Margarethen. Kein einfaches Spiel, besonders nachdem man im ersten Kräftemessen der Saison nicht über ein 0:0 bei Aufsteiger Edelserpentin hinauskam, jetzt zu Hause das erste Mal voll punkten will. Die Gäste kommen nach einer nahezu heroischen Derbyniederlage gegen Siegendorf (2:3 ) ins Mittelburgenland, sollen jedoch auch im zweiten Spiel in Folge sieglos bleiben.

„Man hat jetzt in Stuben gesehen, dass es keine schlechten Gegner gibt und mit Sankt Margarethen kommt eine gute Truppe, die richtig gut Fußballspielen kann und Titelanwärter Siegendorf fast noch einen Punkt abknöpfte. Wir trainieren sehr gut, werden jetzt sicherlich voller Motivation in dieses erste Heimspiel starten, denn wir wollen das erste Mal daheim natürlich gewinnen“, blickt Ritzing-Coach Joe Furtner auf kommende Woche. Zum ersten Mal im Einsatz für Ritzing wird Tine Kavcic sein, der erhielt am Dienstagabend seine Freigabe und erklärt somit die Transfer-Saga für beendet.