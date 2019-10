Horitschon – Eltendorf 2:2 (1:2) .

In einem ausgeglichenen Spiel wechselte die Führung zweimal, ehe Schiedsrichter Faruk Sevik beim Stand von 2:2 das Spiel beendete. Damit verlor Horitschon zwei Plätze in der Tabelle und liegt derzeit auf Rang elf, Eltendorf verpasste die Chance den letzten Tabellenplatz an Markt Allhau weiterzugeben.