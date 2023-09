Horitschon empfängt Aufsteiger Halbturn: „Ein gefährliches Team“

Horitschon - Halbturn, Samstag, 16 Uhr. Eine vermeintlich einfache Aufgabe hat der Tabellendritte aus Horitschon, reist der USV Halbturn diese Woche ins Mittelburgenland. Zwar ist der Aufsteiger aus dem Norden aktuell das Schlusslicht der Liga, unterschätzen will man beim ASK aber niemanden, zumal die Seewinkler bis auf letzte und erste Runde eigentlich relativ knappe Ergebnisse liefern konnten. Für Überheblichkeit soll in Horitschon jedoch kein Platz sein: „Ich glaube, dass sie sich bisher unter ihren Erwartungen geschlagen haben. Sie sind ein gefährliches Team, bei dem nach vorne hin alles passieren kann. Wir spielen aber zu Hause und wollen natürlich versuchen, das Spiel vor heimischem Publikum zu gewinnen“, zeigt sich Horitschon-Trainer Edi Stössl optimistisch gegenüber dem nächsten Kräftemessen.

Tatsächlich wurden die Halbturner für die meisten ihrer bisherigen Auftritte auch gelobt. „Davon können wir uns aber nichts kaufen. Wenn am Ende kein Sieg herausspringt, war es trotzdem schlecht“, gab sich Sektionsleiter Werner Hoffmann kritisch. Personell dürfte beim USV Lukas Burian nun endlich fit und dabei sein. Dafür wackelt der Einsatz von Julian Hamm.