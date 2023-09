Horitschon fordert den Leader aus Siegendorf

Horitschon - Siegendorf, Samstag, 16 Uhr. Das tabellarisch heißeste Duell steigt in Horitschon, dort wird die Elf rund um Trainer Edi Stössl versuchen, dem unangefochtenen Leader mit der weißen Weste aus Siegendorf als erster Verein ein Bein zu stellen. Sieben Partien, alle 21 Punkte - der Siegendorfer Ausbeute zufolge klingt das kommende Spiel erstmal nach einer absoluten Mammutaufgabe, besonders weil die Moral zwar nicht ansatzweise am Boden ist, die zwischenzweitliche 3:1-Führung aus dem Derby, die man nicht über die Zeit bringen konnte, sicherlich einige Tage an Analyse in Anspruch nahm, um sich adäquat auf diesen Schlager einzustellen. Wie man es aus dem blau-weißen Lager kennt, zählt man auch vor so einem Kracher auf die nötige Prise Bescheidenheit: „Kein Spiel ist leicht für uns, aber wir haben zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. Fakt ist aber, dass sie zurzeit das Aushängeschild der Liga sind, dennoch glauben wir an unsere Stärken und wenn wir diese zu unseren Gunsten nutzen können, ist vielleicht eine Überraschung möglich“, so Stössl. Bastian Lehner und Sebastian Trenkmann sind angeschlagen und somit noch fraglich, der in den letzten Saisonen als Abwehrchef etablierte Patrick Landl wird vielleicht sein Comeback in der U23 geben. „Der Basti und der Trenki würden uns in ihrer aktuellen Form natürlich immens abgehen, Mario Rekirsch ist ebenfalls noch nicht bei 10 Prozent", äußert Stössl seine Bedenken rund um die angeschlagenen Personalien.