Horitschon gegen Leithaprodersdorf, ein Duell auf Augenhöhe

Horitschon - Leithaprodersdorf. Samstag, 15 Uhr. Trotz guter Leistungen in den vergangenen Wochen, bei denen man zumeist nicht das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte, scheint der wahnsinnige Lauf der Horitschoner etwas abgeflacht zu sein. Der letzte Sieg liegt mittlerweile drei Runden zurück, inzwischen gab es neben zwei Derby-Unentschieden eine knappe Niederlage gegen den Leader aus Siegendorf. Grund zur Sorge gibt es in Horitschon (zurecht) jedoch noch nicht, will man jetzt zu Hause gegen die „Blauen“ aus Leithaprodersdorf wieder auf die Siegerstraße zurück. Jene kommen mit der genau gleichen Ausbeute wie der beheimatete ASK nach Horitschon - vier Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen aktuell zu Buche, macht 14 Punkte für beide. ASK-Trainer Edi Stössl findet wie immer lobende Worte für den anstehenden Gegner, verweist dann aber doch lieber auf die eigenen Stärken: „Leithaprodersdorf hat eine sehr kampfstarke Truppe und ist mittlerweile - zurecht - Jahr für Jahr im vorderen Drittel anzutreffen. Wir sind aber die Heimmannschaft, wollen dort unsere Bilanz weiterhin ausbauen und unsere guten Leistungen aus den Vorwochen fortsetzen.“ Abwehrchef Patrick Landl wird vermutlich wieder voll und ganz bei der Kampfmannschaft dabei sein, Manuel Baumgartner muss weiterhin verletzt passen. Dominik Huber hat seine Sperre abgesessen, Toptorjäger Sebastian Trenkmann und Andreas Spadt halten aktuell bei vier Verwarnungen, wären bei einer weiteren in der Woche drauf gegen Parndorf gesperrt.