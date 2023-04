Horitschon holte gegen Rudersdorf wichtige Punkte - 4:1!

HORITSCHON - RUDERSDORF 4:1. Die Gäste aus dem Südburgenland reisten mit dem Ziel nach Horitschon, die Heimischen mit einem Sieg wieder in den Abstiegskampf hineinzuziehen. „Es war schon eine gewisse Drucksituation für uns“, meinte Trainer Edi Stössl. „Vor allem nach dem Ergebnis von Schattendorf gegen Deutschkreutz (Anm.: 2:1) am Freitag.“

Seine Elf spielte dann aber wie schon in den vergangenen Wochen einen erfrischenden Fußball. Den Rudersdorfern gelang es zwar in der Anfangsphase die Begegnung offen zu halten, aber spätestens nach dem 1:0 durch Manuel Baumgartner, der von knapp hinter dem Strafraum abzog, lief das Spiel klar in die Richtung der Heimischen. Diese nutzten das schwache Abwehrverhalten des Aufsteigers gnadenlos aus und erhöhten bis zur Pause durch einen Doppelpack von David Gräf auf 3:0. In Abschnitt zwei versäumten es die Gastgeber einen noch höheren Sieg einzufahren. Einzig Bastian Lehner konnte eine der vielen Möglichkeiten nutzen. Das Gegentor in der Schlussphase durch Ivan Kovacec tat nicht mehr weh.

„Ich bin megastolz auf das, was wir in diesem Spiel geleistet haben“, freut sich Stössl über wichtige drei Punkte. Beim Gegner ist man über den eigenen Auftritt enttäuscht. „Der Sieg von Horitschon geht sicher in Ordnung“, resümierte der Sportliche Leiter Martin Salber und ergänzte: „Wir hätten sie wieder mit in den Abstiegskampf ziehen können, was wir klar verpassten. So war es ein enttäuschender Auftritt.“

STATISTIK

ASK HORITSCHON - USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF 4:1 (3:0).- Torfolge: 1:0 (14.) Baumgartner, 2:0 (17.) Gräf, 3:0 (28.) Gräf, 4:0 (54.) Bastian Lehner, 4:1 (72.) Kovacec. Reserve: 5:3 (Lukas Wessely, Schedl, Kulman, Mohammed, Wallner; Frühmann, Ebenberger, Kirisits). SR: Kemal Kazanci (H: sehr gut/R: gut).- Horitschon, 300.

Horitschon: Leeb; Huber (61. Vlasich), Spadt, Philip Wessely (90. Buchreiter); Bastian Lehner, Trenkmann (90. Schedl), Baumgartner, Ostermann; Nico Wessely, Szileszki (77. Kutrovats), Gräf (90. Lukas Wessely).

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Weber, Klucsarits, Geschl; Daniel Bauer (46. Vincelj), Wonisch (80. Kirisits); Muleci (65. Marco Sifkovits), Sahin, Kovacec; Svaljek.