Horitschon mit dem Hattrick - dritter Sieg en suite!

Hätte man bei der 2:10-Klatsche in Runde eins beim ASK Kohfidisch nur zwei Tore weniger kassiert, würde man am heutigen Tage zu den besten drei Teams des Burgenlandes gehören - ein Umstand, den nach dem Auftakt der Horitschoner niemand erwartet hätte. Die Mannen aus dem Blaufränkischland erholten sich in Windeseile, schossen sich gegen Rudersdorf und Schattendorf mit jeweils fünf erzielten Toren den Frust von der Seele und konnten auch am Samstag von der Hürde SpG Edelserpentin nicht gestoppt werden. „Die Jungs sind aktuell richtig gut in Form, wir haben jetzt den dritten SIeg in Folge eingefahren und stehen verdient am oberen Ende der Tabelle. Das Einzige, was mich ein wenig ärgert, ist der Sauerbrunner Last-Minute Sieg, weil ohne dem wären wir jetzt sogar Dritter“, zeigt sich Stössl sehr zfrieden mit der aktuellen Lage.

Besonders in Halbzeit eins stand das Spiel etwas auf der Kippe, für beide Seiten blieben echte Hochkaräter aus. Horitschon sorgte im zweiten Spielabschnitt dann binnen 15 Minuten mit dem Glück des Tüchtigen für den Zwei-Tore-Vorsprung, besiegelte somit auch den 2:0-Endstand. „Wir mussten uns das heute richtig erarbeiten, sind aber dran geblieben und haben uns für eine gute Leistung mit drei Punkten belohnen können. Vor allem in Anbetracht dessen, dass weiterhin einige wichtige Spieler (noch) nicht einsatzfähig sind, sind wir wieder ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, dass wir dennoch gewinnen konnten zeigt aber auch unsere Qualität. Der Trenki (Sebastian Trenkmann) hat heute zum Beispiel auf der für ihn ungewohnten „Sechs“ gespielt, dort mit einem rausgeholten Elfmeter und einem Tor einen Anwärter auf den Spieler der Runde gegeben“, so Stössl weiter.

Der Aufsteiger aus dem Süden zeigte einmal mehr, dass man sich diese Saison vermutlich auf die Heimstärke der SPG verlassen muss. Zwei Heimspiele, davon ein sensationeller 3:1-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten aus Parndorf und ein 0:0 gegen Mitfavorit Ritzing, stehen zwei Auswärtsniederlagen, alle beide ohne eigens erzielten Treffer, gegenüber. Ging man im ersten Auftritt in der Fremde noch mit 0:4 gegen Leithaprodersdorf unter , wäre diesmal laut SpG-Obmann Konrad Renner deutlich mehr drin gewesen: „ Es war von Beginn an ein gutes und ausgeglichenes Spiel, bei dem irgendwann klar war, dass, wer das erste Tor schießen würde, die Partie dann auch gewinnt. Das waren dann eben die Horitschoner. Generell war es chancenarm und ein Remis wäre für mich das gerechte Ergebnis gewesen.“ Für die Mittelburgenländer geht es kommenden Freitag um 19.30 Uhr ins Greabochstadion nach Sankt Margarethen, Edelserpentin erwartet am Samstag um 16.30 Uhr der Tabellendritte aus Bad Sauerbrunn.

ASK Horitschon - SpG Edelserpentin 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (68.) Trenkmann, 2:0 (83., Strafstoß) Philipp Wessely.

Horitschon: Leeb; Spadt, Huber, Philipp Wessely; Ostermann, Haller (4. Ackerler), Trenkmann, Bastian Lehner; Maschler, Nico Wessely (89. Kutrovats); Szileszki (68. Schedl).

Edelserpentin: Erdei; Pusztai (69. Atamas), Zupanko, Muji (88. Ungerböck), Riznicsenko; Vlasics (69. Prisching), Strohmeyer (69. Pfeiffer), Agic, Angyan; Schwarz (56. Adorjan), Endrit Mucolli.

Reserve: 0:3 (Valentin Horvath, Edmond Mucolli, Eigentor).

SR: Bukvic.- Horitschon, 200.