Horitschon mit Sieg über Leithaprodersdorf wieder „back on track“

Ein bitteres Remis im Derby gegen Deutschkreutz, eine knappe Niederlage gegen den Leader aus Siegendorf und ein weiteres Unentschieden im Bezirksduell gegen Ritzing - trotz guter Leistungen nicht ganz so glanzvolle Wochen, auf die der ASK Horitschon nach einem fulminanten Saisonstart vor dem Spiel gegen den SV Leithaprodersdorf zurückblickte. Beeinflussen ließ man sich davon kaum, startete das Duell gegen die Nordburgenländer jedoch erdenklich schlecht. Noel Kustor, seines Zeichens von 2016 bis 2019 für den ASK auf Torejagd gewesen, wurde im Strafraum nach einem gefährlichen Eckball, getreten von Leitha-Kapitän Stephan Heiss, alleine gelassen und konnte ohne wirkliche Mühe ins lange Eck köpfen (15.). Wenige Minuten später quasi eine exakte Kopie des 1:0 - diesmal setzte der Goalgetter seinen Kopfball jedoch nur knapp neben das Tor (19.). In der Folge wurde dann auch der heimische ASK immer gefährlicher und kam in Minute 30. zum bis dahin nicht unverdienten Ausgleich durch Mark Szileszki, der einen Bilderbuch-Angriff über drei Stationen verwerten konnte. Szileszki sollte dann nicht einmal zehn Minuten später abermals im Zentrum des Geschehens stehen. Einen kurz abgespielten Freistoß-Trick, bei dem Nico Wessely eine maßgeschneiderte Flanke in Richtung zweite Stange schlug, verwandelte der 21-jährige Ungar per Direktabnahme (39.) und schnürte nicht nur den Doppelpack, sondern hält nun bereits bei mehr Saisontreffern als in der gesamten abgelaufenen Spielzeit (6).

Horitschon preschte auf den Zwei-Tore-Vorsprung

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten mit einem Chancenplus der Horitschoner, die auch die klareren Gelegenheiten vorfanden, wie etwa als Mark Szileszki und Sebastian Trenkmann alleine auf das von SVL-Keeper Fabian Haberl gehütete Tor liefen, die Möglichkeiten aber leichtfertig vertändelten und Bastian Lehner und Mario Rekirsch aus aussichtsreichen Positionen scheiterten. Die beste Chance der Gäste kam dann in der 56. Minute, als nach schönem Zusammenspiel zwischen Kustor und Leotrim Saliji ersterer quasi an sich selbst scheiterte und einen Schuss aus rund sieben Metern nur neben das Tor platzieren konnte. Und so kam es, dass sich Horitschoner nur rund zehn Minuten nach der besten SVL-Chance für ihre spielerische Überlegenheit belohnten - Rekirsch wurde unsauber im Strafraum von den Beinen geholt, Toptorschütze Trenkmann übernahm Verantwortung und verwandelte - wenn auch Haberl die Ecke erriet - sicher ins rechte untere Eck. Bis auf eine Doppelchance in Minute 76. spielte sich dann kaum etwas mehr ab, Horitschon spielte die Partie souverän heim und durfte sich endlich wieder über einen Dreier freuen.

„Ich glaube, dass wir heute eine sehr starke Mannschaft geschlagen haben, unsere Chancen vielleicht (noch) besser nutzen hätten können. Die Überlegenheit war aber zumeist am Platz zu spüren. Im Großen und Ganzen haben wir somit verdient gewonnen“, zeigt sich ASK-Trainer Edi Stössl erfreut über den ersten vollen Erfolg seit dem Kantersieg über Halbturn vor einigen Wochen.

SVL-Trainer Mario Santner erwies sich als sehr fairer Verlierer, hatte trotz der Niederlage seines Teams lobende Worte für den Gegner parat: "Horitschon ist eine sehr starke Truppe mit einer guten Offensive. Wir konnten leider an diesem Tag nicht abrufen, was wir können. Auch nach dem 1:1 hatten wir wenig Zugriff auf das Spiel. Leider waren nicht alle Spieler bei 100 Prozent."

ASK eco puls Horitschon - SV Leithaprodersdorf 3:1 (2:1).-

Torfolge: 0:1 (15.) Kustor, 1:1 & 2:1 (30., 39.) Szileszki, 3:1 (65., Strafstoß) Trenkmann

Reserve: 0:4 (Eder, Jagenbrein, Tim Heiss, Pöschl).

SR: Celebi.- Horitschon, 300.

Horitschon: Leeb; Spadt, Philip Wessely, Huber (92. Landl); Nico Wessely, Haller, Niklas Lehner, Bastian Lehner; Trenkmann, Szileszki (79. Maschler), Rekirsch (85. Schedl).

Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Rambacher (81. Wurzer), Wölfer, Svab (81. Eder); Stephan Heiss, Dellantonio, Beran; Saliji (59. Levi Markhardt), Kustor, Petö.