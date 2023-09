Philipp oder Philip? Horitschons Fauxpas hat ein Nachspiel

Philipp oder Philip - das ist hier die Frage. Zum Verständnis: Philipp Wessely, eigentlich dritter Torwart des ASK, wurde im Spiel gegen Edelserpentin fälschlicherweise anstatt seines etatmäßigen Kapitans Philip Wessely, der dem Spiel mit seinem 2:0 per Elfmeter der Partie seinen Stempel aufdrückte, in der Startaufstellung angeführt. Das fiel den Gästen aus Stuben in den Stunden nach der Niederlage auf. Sie wandten sich dahingehend an den Verband und daher kurz davor drei Punkte per Beschluss des BFV-Senats zu bekommen.

Begeistert ist man in Horitschon darüber natürlich nicht. Zumal bei der 2:10-Klatsche in Kohfidisch Ähnliches passierte, Fünffachtorschütze Florian Csenscits am Spielbericht lediglich als Ersatzspieler eingetragen war. Die Niederlage sitzt zwar nicht unbedingt tief, füllte man doch danach mit drei aufeinanderfolgenden Siegen ordentlich den Selbstvertrauen-Tank. „Uns ist ein Fehler unterlaufen. Bei zwei quasi identen Namen kann dir so etwas meiner Meinung nach schon einmal unterlaufen. Wenn es bei Kohfidisch, ohne unsere Niederlage auf ihren Fehler abzuleiten, so einen ähnlichen Fehler gibt und da nichts passiert, sollte man schon überlegen, ob das im Sinne des Sports ist, dass die Partie mit 0:3 gewertet werden soll, wenn wir am Rasen verdient gewinnen und beide Spieler spielberechtigt gewesen sind“, meint Trainer Edi Stössl und fügt hinzu: „Klar ist auch, dass uns sowas nicht passieren darf oder sollte, aber Philipp Wessely wäre unter keinen Umständen bei der Kampfmannschaft dabei gewesen und selbst wenn, war er nicht gesperrt oder anderweitig nicht spielberechtigt.“

Wer hier am Ende Recht behalten wird, wird sich kommenden Donnerstag weisen. An jenem Tag tagt der Strafausschuss, aus jenen internen Kreisen bereits zu hören ist, dass durchaus eine Strafverifizierung in Kraft treten könnte. Edelserpentin-Obmann Konrad Renner, Vizepräsident beim Landesverband, hielt sich in dieser Causa bislang bedeckt.