Horitschon startete mit Heimsieg

HORITSCHON - SCHATTENDORF 2:0. Vom Glück verfolgt wurde der SVS beim Frühjahrsstart nicht wirklich. Die Gäste kamen in einer abwechslungsreichen Partie durchaus zu guten Torszenen. So parierte beispielsweise Horitschon-Tormann Fabian Leeb einen Mario Seckel-Freistoß richtig stark, hatte Gerhard Karner mit einem Kracher an die Stange Pech. Und auch bei einem Versuch von Marco Vargek glänzte Schlussmann Leeb. Hinzu kam eine strittige Szene im heimischen Strafraum, wo Karner zu Fall gebracht wurde. „Für mich war es ein klares Foul“, meinte Schattendorfs Trainer Alfred Wagentristl. Elfer gab es keinen. Auch die Heimelf hatte immer wieder gute Szenen vor dem Schattendorfer Gehäuse und in der letzten halben Stunde belohnte sich der ASK.

Elfertor besiegelt Heimsieg

In Summe zeigten die Gastgeber auch einen Tick mehr Engagement. Schattendorfs Benjamin Koronczai klärte nach einer knappen Stunde nicht entschlossen genug, Dominik Huber war zu Stelle – 1:0. Auch beim zweiten Tor war Koronczai im Mittelpunkt. Er riss bei einer Standardsituation ohne Not seinen Gegenspieler mit beiden Händen zu Boden und der Schiedsrichter entschied zurecht auf Elfmeter, den David Gräf souverän zum Endstand verwertete.

„Es war ein offenes Spiel, in dem wir unsere Gelegenheiten hatten“, zog Schattendorfs Coach Alfred Wagentristl Bilanz und ergänzte: „Die Niederlage tut weh, aber der Auftritt der Mannschaft war über weite Strecken in Ordnung.“

Foto: BVZ, BVZ

STATISTIK

ASK HORITSCHON - SV SCHATTENDORF 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (60.) Huber, 2:0 (77., Elfmeter) Gräf.

Reserve: 3:1 (Kutrovats, Lukas Wessely, Stammer; Guttmann).

SR: Petrik-Hanke (H: /S: schwach).- Horitschon, 314.

Horitschon: Leeb; Huber, Landl, Spadt, Philip Wessely, Trenkmann (90. Maschler); Baumgartner (81. Kovacs), Niklas Lehner, Nico Wessely (61. Ostermann); Bastian Lehner, Gräf.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai, Anicic, Haring; Seckel (72. Erak), Holzmann; Kriszonits (52. Vargek), Karner, Stahleder (64. Wukovich); Derdak, Koppensteiner.