Horitschoner Frust pur: Spiel strafverifiziert, Kapitän gesperrt!

Zur Vorgeschichte: Beim Viertrunden-Match des ASK Horitschon gegen die SPG Edelsperpentin am 26. August war versehentlich Dreiergoalie Philipp Wessely am Spielbericht eingetragen, der aber gar nicht dabei war. Kapitän Philip Wessely, wohlgemerkt nur mit einem p, fehlte am Spielbericht im Kader des ASK. Jener Philip Wessely, der allerdings auflief und beim 2:0-Erfolg auch einen Elfmeter verwandelte. Die Mittelburgenländer gewannen die Partie, ehe der falsche Eintrag bemerkt wurde - die Gäste der SPG Edelserpentin legten daraufhin Protest ein.

Nun erfolgte das Urteil: Zwei Spiele Sperre für den Unglücksraben Philip Wessely, eine Strafverifizierung von 0:3 sowie eine 100 Euro-Strafe für den Verein. Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter des Verbands: „Hier kam der Paragraph 104 der ÖFB-Rechtspflegeordnung zum Tragen (Anm.: „Spielen unter falschem Namen/Falscher Spielerpass). So bitter es auch ist. Philip Wessely war laut Spielbericht nicht spielberechtigt und fällt somit genau unter diesen Paragraphen.“

Der Strafausschuss habe hier übrigens jeweils die Mindeststrafe angewandt. Möglich gewesen wäre eine Sperre bis zu 24 Spielen und eine Geldstrafe bis zu 5.000 Euro. Das war klarerweise nie ein Thema, denn: „Da geht es ja auch um einen Vorsatz, was den möglichen Strafrahmen betrifft. In diesem Fall war es ja kein Vorsatz, dass ein falscher Spieler eingesetzt wurde, sondern einfach ein Fehler. Es ändert aber nichts daran, dass dieser Paragraph dann schlagend wird. Und wenn diese Regelung verletzt wird, dann gibt es auch die Konsequenz,“ stellte Schmidt klar.

Der besagte Paragraph 104 der ÖFB-Rechtspflegeordnung kam im Fall Horitschon/Philip Wessely zur Anwendung. Foto: BVZ

Kohfidisch-Vergehen vs. Horitschon-Vergehen - laut Regulativ ein ungleiches Match

Doppelt bitter für Horitschon ist der Umstand, dass eine ähnliche Causa in Runde eins beim Spiel Kohfidisch - Horitschon (10:2) vergleichsweise harmlos endete - und noch dazu zu Ungunsten der Mittelburgenländer. Da war Kohfidischs Fünffach-Torschütze Florian Csencsits am Spielbericht im Kader eingetragen, aber er stand nicht in der Startaufstellung. Die Partie wurde jedoch nicht strafverifiziert, Kohfidisch erhielt eine Geldstrafe. Schmidt: „Der wesentliche Unterschied hier ist, dass Csencsits an sich im Kader nominiert und aufgestellt war, somit also eindeutig spielberechtigt. Dadurch handelte es sich lediglich um eine Art Verfahrensdelikt - deshalb kam auch der Paragraph 128 (Anm.: Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung) zur Anwendung. Wenn ein Spieler mit einer falschen Nummer spielt, ist das ähnlich zu bewerten. Im Fall Wessely war er aber schlicht und einfach gar nicht spielberechtigt, weil eben tatsächlich ein anderer Spieler statt ihm im Kader nominiert war.“

Philip Wessely (r.) über seine verhängte Sperre: "Ich bin eigentlich sprachlos und enttäuscht." Foto: Didi Heger

„Kein 10:2 und keine STRUMA bricht unsere Mannschaft“

Beim ASK Horitschon sieht man die Causa freilich aus einem anderen Blickwinkel. Trainer Edi Stössl gibt sich jedenfalls kämpferisch, meint: „Kein 10:2 und keine STRUMA bricht unsere Mannschaft, wir sind vom Herzen ein Team.“ Doppelt bitter für Wessely ist klarerweise der Umstand, dass er selbst ohne Eigenverschulden nun zum Handkuss kommt - und zudem auch noch neben dem nächsten Spiel (am Samstag daheim gegen Halbturn) auch noch für die übernächste Partie nicht spielberechtigt ist. Es ist ausgerechnet das Rotweinderby in Deutschkreutz, ein traditioneller sportlicher Höhepunkt im Jahr. Ein weiterer Punkt, der für Stössl ins aktuell so bittere Bild passt, denn: „Unfair finde ich einem Kapitän, der für seine Mannschaft leibt und lebt, ohne Eigenverschulden zwei Spiele inklusive dem Spiel des Jahres für ihn wegzunehmen. So etwas nenne ich herzlos dem Sport gegenüber. Das habe ich selbst in meiner Laufbahn noch nie erlebt, hier ist einiges zu hinterfragen.“

Und Philip Wessely selbst? Der meinte gegenüber der BVZ in einer ersten Reaktion: „Was soll ich sagen - ich bin eigentlich sprachlos und enttäuscht. Ich finde es einfach schade, dass ein menschlicher Fehler über dem sportlichen Erfolg steht.“