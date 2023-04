Horitschons Moral brachte drei Punkte gegen Ritzing

Werbung

RITZING - HORITSCHON 2:3. Einige Zuschauer hatten sich noch nicht einmal niedergesetzt, da zappelte das Leder schon in den Maschen der Ritzinger. Manuel Baumgartner hatte einen Freistoß, den SCR-Goalie Ivan Kardum ausließ abgestaubt. Doch der Schiedsrichter-Assistent hatte die Fahne oben, daher weiter 0:0. Die Gäste ließen sich nicht beirren, legten mit viel Aggressivität in den Zweikämpfen los, brachten sich mit einer ungestümen Aktion von Torhüter Fabian Leeb, der Lukas Weber von den Beinen holte ins Hintertreffen, da Lazar Cvetkovic den Penalty souverän verwertete. Nur zwei Minuten später bediente Filip Filipovic Weber mit einem Zuckerpass und dieser erhöhte auf 2:0. Die Gäste wähnten sich im selben Film wie in der Vorwoche, als man trotz ansprechender ersten Halbzeit gegen Bad Sauerbrunn mit 0:3 zurücklag. Mit einem Unterschied: Diesmal gelang ein Treffer durch Kapitän Philip Wessely, der nach einer Standardsituation per Fallrückzieher traf, noch vor der Pause. Die Initialzündung für einen furiosen zweiten Spielabschnitt in der sich die Horitschoner Truppe in einen Spielrausch kämpfte. Manuel Baumgartner nutzte einen leichtfertigen Ballverlust von Weber im eigenen Strafraum zum 2:2, Nico Wessely hätte wenige Minuten später das 2:3 erzielen müssen, zielte aber drüber und Philip Wessely scheiterte mit einem Seitfallzieher an Kardum.

Mitten in diese Drangperiode der Horitschoner hätte Dukagjin Karanezi den Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt. Sein Freistoß aus 18 Metern klatschte von der Stange zurück ins Spielfeld. Wenig später agierte die Ritzinger Defensive einmal mehr zu fahrlässig und gab so Sebastian Trenkmann die Chance allein aufs Tor zu ziehen. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und schoss zum umjubelten Siegtreffer ein. Von Ritzing kam in der Schlussphase nicht genügend Druck, um noch zum Ausgleich zu kommen. „Der Sieg der Horitschoner war verdient. Wir haben zuhause schon ganz andere Spiele als dieses gezeigt“, war Trainer Joe Furtner mit der Leistung seiner Elf nicht einverstanden. „Wir wollten uns nach dem Spiel in der Vorwoche beweisen. Das ist uns gelungen“, freute sich hingegen Horitschons Interimscoach Dominik Schiefer.

STATISTIK

SC RITZING - ASK HORITSCHON 2:3 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (17., Elfmeter) Cvetkovic, 2:0 (20.) Weber, 2:1 (38.) Philip Wessely, 2:2 (52.) Baumgartner, 2:3 (67.) Trenkmann. Reserve: 9:0 (Radosavljevic 3, Kasztner 3, Ancsin, Czifrik, Bicer). SR: Heiner (R: gut/H: gut).- Sonnenseestadion, .

Ritzing: Kardum; Sarosi, Etzelstorfer, Dosljak, Karanezi; Wolf, Cvetkovic; Kitazawa (69. Radosavljevic), Koppermann (50. Kristianidi), Weber; Filipovic.

Horitschon: Leeb; Vlasich, Spadt, Philip Wessely; Huber, Niklas Lehner, Baumgartner (90. Buchreiter), Ostermann; Bastian Lehner, Trenkmann, Nico Wessely (71. Maschler).