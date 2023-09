Horvath nicht länger Rudersdorf-Trainer - Bacher übernimmt

Der Saisonstart des USV Rudersdorf verlief punktetechnisch nicht nach Wunsch. Aus den ersten sechs Saisonspielen holten die Rudersdorfer lediglich einen Punkt. Zuletzt verlor man in Kohfidisch mit 0:2.

Die Ergebnis-Misere hat jetzt Folgen. Nach dem Spiel in Kohfidisch am Samstag entschloss sich Trainer Alfred Horvath, sein Amt zurückzulegen. Horvath übernahm vor gut einem Jahr in Rudersdorf und bewahrte den USV in seiner ersten Saison vor dem Abstieg aus der Landesliga. Nun hat die Zeit ein Ende.

Der scheidende Trainer bestätigte gegenüber der BVZ seinen Rücktritt: „Ich habe den Vorstand unmittelbar nach dem Spiel in Kohfidisch darüber infomiert. Ich denke, es ist für die Mannschaft besser, wenn ein frischer Wind reinkommt, denn die Truppe ist nicht schlecht, die Jungs haben Qualität, das hat man in allen Spielen gesehen. Es braucht jetzt einfach einmal ein Erfolgserlebnis.“

Sektionsleiter Martin Salber schlug in dieselbe Kerbe: „Die Trennung stimmt. Aber wir gehen absolut im Guten auseinander. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich bei Alfi bedanken. Er hat uns letztes Jahr den Klassenerhalt gesichert. Schade, dass wir in dieser Saison nicht mehr Punkte holen konnten.“

Mit Bacher übernimmt ein alter Bekannter

In Rudersdorf handelte man jedenfalls schnell. Nach dem Horvath-Aus machte man noch am Sonntagabend den neuen Trainer fix. Für Horvath übernimmt Harry Bacher. Und damit ein altbekannter Rudersdorfer. Bacher war bereits USV-Coach, nun geht er in seine nächste Amtszeit. Zuletzt war es bis Winter Trainer der Fürstenfelder Damenmannschaft.

Salber: „Mit Harry wollen wir zurück in die Spur finden. Er ist ein Rudersdorfer, er kennt den Verein und er kennt die Mannschaft.“ Für den neuen alten Coach warten zum Start gleich zwei Heimspiele gegen Klingenbach und Schattendorf. Salber weiß: „Hier zu punkten, wäre extrem wichtig.“