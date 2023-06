In Güssing steht ein Umbruch an

Der Abstieg des SV Güssing war schon länger fix, aber der GSV konnte sich zumindest noch mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. So gewannen Roman Rasser und Co. gegen Markt Allhau mit 4:2 – der Startschuss für intensive Tage. Die GSV-Elf wird sich nämlich in viele Richtung vestreuen. Das bestätigte die Vereinsführung, die mehr als zehn Kicker ersetzen muss. David Garger, Christoph Urban und Fabian Huber gehen nach Stegersbach, Marcel Pomper, Max Mayer und Tobias Hafner zieht es zum SV Eberau, Michael Schendl schlägt bei der Gemeinde Tobaj auf, während Michael Kulovits und Mark Horvath in Richtung Kukmirn wechseln. Indes geht Raffael Radakovits nach Neuberg und auch David Sauhammel kehrt nach Rotenturm zurück. Ebenfalls verlassen werden den GSV David Kossits und Manuel Skerlak (beide unbekannt). Sehr viel zu tun für die Verantwortlichen, die aber dabei sind, eine 2. Liga-Elf aufzustellen. Dann würden zumindest Roman Rasser und Julian Laky den Weg mitgehen und auch bei Goalie Nico Graf hofft man auf einen Verbleib. Einen ersten Zugang gibt es schon, denn Rene Kantor kehrt aus Neuhaus in die Burgstadt zurück. Das war aber erst der Anfang der Transferperiode.

Foto: BVZ