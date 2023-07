In Kohfidisch dreht die junge Garde auf

Der ASK Kohfidisch machte in der Vorwoche weitere Transfers fix. Bereits seit längerem stehen die Verpflichtungen von Christoph Schaffer (Oberwart) und Goalie Timon Grubmüller (Deutschkreutz) fest. Zudem holte man mit Timo Oswald und Philipp Schandl zwei Kicker aus der Oberwarter U23.

Und jetzt ist man wieder um zwei junge Kicker reicher. Seit dem Wochenende sind die Tranfers von Noah Fenz (Grafenschachen) und Nico Knor (Neuberg) unter Dach und Fach, wie Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer erklärte. „Das sind super Transfers für uns. Jetzt haben wir vier gute junge Spieler dazubekommen. Auch für die Kaderbreite ist das super.“

Vor allem von Fenz darf man sich aber auch mehr erwarten, schnupperte er doch in Pinkafeld schon Landesliga-Luft.

Co-Trainer: Harald Rehberger statt Tobias Binder

Gesucht wird jetzt noch nach einem Ersatz für Mark Horvath, so Polzer. Der lauf- und kampfstarke ungarische Mittelfeldspieler wechselte bekanntlich zur Mannschaft von Haladas Szombathely. Polzer: „Unser Ziel ist es, einen halbwegs gestandenen Innenverteidiger oder Sechser für ihn zu verpflichten.“

Am Wochenende spielte man das erste Testspiel gegen die Hartberg Amateure (1:3). Da waren bereits Testpiloten mit von der Partie, an diesem Wochenende sollen wieder welche kommen, so Polzer.

Der auch noch weitere Neuigkeiten vermeldete: Eine Änderung gab es zuletzt nämlich auch im Trainerteam. Tobias Binder, der als Co-Trainer und Reservetrainer tätig war, wird den ASK nach neun Jahren verlassen. „Bei Tobi wollen wir uns für die sehr gute Arbeit in den letzten neun Jahren bedanken“, so Polzer. Binders Position nimmt zur neuen Saison Harald Rehberger ein.