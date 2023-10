In Marz hofft man gegen Deutschkreutz auf den Trainereffekt

Marz – Deutschkreutz; Freitag, 19.30 Uhr. Es ist ein Kellerduell, bei dem man zumindest Deutschkreutz vor der Saison nicht zwingend erwartet hätte. Marz steht nach der 1:3-Niederlage gegen Halbturn unter Druck, ist fast schon zum Siegen verdammt, um sich etwas Luft zu verschaffen. Mit einem Sieg würde man fix an Deutschkreutz vorbeiziehen, könnte theoretisch sogar auch Schattendorf überholen und auf Platz zwölf klettern. Nur müssen dafür Tore her. Bisher ist das Chancen verwerten die große Problematik.

Vier magere Tore in neun Runden, der einzige Verein mit einstellig erzielten Treffern – eine deutliche Sprache. Immerhin ist Szilard Köfarago, der Marzer Goalgetter, wieder fit. Dafür steht hinter dem Einsatz von Flügelflitzer Radomir Jovanovic, der angschlagen aus dem Halbturn-Spiel ging, ein großes Fragezeichen. AuchBojan Brezovac humpelte in Halbturn vom Feld, dürfte aber für das Spiel gegen Deutschkreutz rechtzeitig fit werden. Bei Deutschkreutzs Verletzungssorgen ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, es dürften alle Spieler wieder an Bord sein. Die beiden Lukas – Csano und Godovitsch – waren beide unter der vergangenen Woche krankheitsbedingt ausgefallen, Letzterer konnte gegen Pinkafeld zumindest noch von der Bank kommen. Mit beiden wird jedoch in Marz wieder geplant.