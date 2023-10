Kein Sieger bei Leithaprodersdorf gegen Sauerbrunn - 1:1

Leithaprodersdorf - Bad Sauerbrunn 1:1. Ohne Goalgetter Noel Kustor musste Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner im Angriff etwas umbasteln. Der Ungar zog sich wohl einen Muskelfaserriss zu und wird möglicherweise heuer nicht mehr zum Einsatz kommen können. Für Kustor rückte Levi Markhardt wieder in die Startformation. „Von den Chancen her war das Spiel in Ordnung, leider lassen wir hinten aber zu viele Möglichkeiten zu. Da müssen wir besser stehen. Positiv war, dass wir uns trotz Rückstandes zurückgekämpft und gefightet haben. Die Burschen haben Gas gegeben und eine Reaktion auf das Match in Horitschon gezeigt“, war SVL-Coach Mario Santner erfreut. Die Anfangsphase hatte es dann auch gleich in sich. Bad Sauerbrunn ging mit der ersten Torchance in Führung. Nach einem weiten Pass ließ Michal Kozak auf Tomi Ivanovic abprallen und der traf von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck zum 1:0 (13.). Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Zunächst vergab man eine Vierfach-Chance. Nach einem Schuss von Levi Markhardt ging der Ball an die Stange, den Abpraller donnerte man an die andere Stange. Den neuerlichen Abpraller wollte Leo Saliji per Flugkopfball versenken, doch auch er traf aus kurzer Distanz nur Sauerbrunn-Goalie Lukas Stifter. Der nächste Abpraller landete dann wieder an der Stange. Doch wenige Minuten später traf Levi Markhardt per Flachschuss ins lange Eck (20.).

Beide Seiten hatten Chancen auf den Sieg

Bis Zur Pause ging es noch hin und her, die großen Chancen blieben aber aus. Die Gäste verpassten durch Michal Kozak nach einem Drehschuss knapp das Gehäuse. Nach dem Seitenwechsel hatten die Leithaprodersdorfer die besseren Chancen. Zunächst scheiterte Levi Markhardt, ehe Christian Ehrnhofer mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nicht den Sauerbrunner Keeper bezwingen konnte. In der Nachspielzeit vergaben aber die Gäste aus dem Kurort die Riesenchance auf den Auswärtssieg, doch der Schuss ging knapp neben das Tor. „Es war am Ende ein gerechtes Remis in einem durchaus ansehnlichen Spiel“, bilanzierte Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser.

SV Leithaprodersdorf - SC Bad Sauerbrunn 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (13.) Ivanovic, 1:1 (20.) Levi Markhardt.

Reserve: 4:0 (Eder 2, Buchner 2).

SR: Fercher.- LeithArena, 250.

Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer, Wölfer, Svab (87. Rambacher); Stephan Heiss, Dellantonio, Beran (90+5. Wurzer); Levi Markhardt, Saliji (76. Paul Eder), Petö.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Krenn (55. Schrot), Tisch, Piermayr, Puchegger; Kornholz; Grgic, Knessl, Ivanovic, Pohl (60. Gallei); Kozak.