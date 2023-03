Klarer Heimerfolg für Klingenbach

Werbung

KLINGENBACH - HORITSCHON 4:1. Von einem eigenartigen Match sprach Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl: „Beide Teams hatten einen ähnlichen Plan und haben früh attackiert. So entwickelte sich ein gutes Tempo, das Spielerische hat aber ein wenig darunter gelitten. Horitschon hatte im ersten Durchgang ein leichtes Plus, es war aber ziemlich ausgeglichen. Am Ende war es dann ein Sieg des Willens und eine Kopfgeschichte. Spielerisch war es sicherlich nicht optimal. Das 4:1 war dann auch ein wenig zu hoch.“

So richtig konnte sich Horitschon-Coach Willi Leser auch Tage nach der Niederlage in Klingenbach noch nicht mit dem Resultat anfreunden: „Weil wir eine gute Leistung gezeigt haben, über weite Strecken das spielerisch bessere Team waren, tut dieses 1:4 besonders weh.“ Nach einer starken ersten Halbzeit, in der man den Favoriten aus der Grenzgemeinde weit vom Tor fernhalten konnte, ging es torlos in die Halbzeit. Quasi die Ruhe vor dem Sturm, denn nach dem Wechsel sollte es turbulent werden.

Ausschluss als Schlüsselmoment

Erst sah Andreas Spadt eine harte Ampelkarte und dann mussten die Horitschoner auch noch das 0:1 durch Erich Petrilak hinnehmen (65.). „Wir waren aber auch mit zehn Mann noch ebenbürtig“, schildert Leser. Daher ergab sich eine Viertelstunde vor Schluss für Sebastian Trenkmann, der von David Gräf perfekt in Szene gesetzt wurde, auch die große Ausgleichschance. Klingenbach-Goalie Stefan Schuller holte den Stürmer von den Beinen. Schiedsrichterin Katharina Huber gab den Elfmeter, zeigte dem Keeper Gelb. Trenkmann verwertete zwar den Strafstoß zum Ausgleich, in der Schlussphase nutzten die Heimischen ihre Überzahl aber zur Entscheidung. Julian Kröss traf aus der Drehung zum 2:1, was die Vorentscheidung brachte (82.). Marco Laubner sorgte mit einem Heber aus 35 Metern für die Entscheidung (87.). Der eingewechselte Frantisek Lady stellte mit einem sehenswerten Sololauf den 3:1-Endstand mit dem Schlusspfiff her. „Natürlich war es erfreulich, dass wieder einmal die Joker getroffen haben“, so Hatzl.

ASK KLINGENBACH - ASK HORITSCHON 4:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (65.) Petrilak, 1:1 (74., Elfmeter) Trenkmann, 2:1 (83.) Kröss, 3:1 (87.) Laubner, 4:1 (90+3.) Lady.

Gelb-Rote Karte: Spadt (52., Foul).

Reserve: 1:5 (Laubner; Nico Wessely 3, Maschler, Buchreiter).

SR: Huber (K: Durchschnitt/H: schwach).- Klingenbach, 250.

Klingenbach: Schuller; Mad (66. Kröss), Valek, Ivancsits, Fiedler (82. Laubner); Klemenschitz, Jagschitz (46. Lady); Wild, Grafl, Petrilak (82. Eisner); Hofleitner.

Horitschon: Leeb; Landl, Spadt, Philip Wessely; Sebastian Lehner, Kovacs (42. Lukas Wessely), Baumgartner (87. Vlasich), Niklas Lehner, Ostermann (90. Maschler); Trenkmann, Gräf (90. Buchreiter).