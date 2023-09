Klingenbach fand in Rudersdorf auf die Siegerstraße zurück

Rudersdorf - Klingenbach 1:4. Rudersdorf gegen Klingenbach - das war so etwas wie ein Krisenduell. Am Ende schossen sich die Gäste aus dem Nordburgenland wieder auf die Siegerstraße. Für die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl war es der erste Erfolg seit über einem Monat.

Den besseren Start ins Spiel erwischte aber die Heimmannschaft, die seit der Vorwoche von Harry Bacher gecoacht wird. Manuel Skerlak brachte Rudersdorf nach vier Minuten mit 1:0 in Führung. Die Freude der noch sieglosen Rudersdorfer währte aber nicht lange - unmittelbar nach dem 1:0 traf Jakob Sulc im Elfernachschuss zum 1:1. Kurze Zeit später drehte Dominik Adam die Partie. Zur Pause führten die Klingenbacher dann gar mit 3:1 - wieder traf Adam.

Nach Wiederanpfiff versuchten die Heimischen ein Aufbäumen. Ibrahim Sahin und Fortini Matumona kamen auch zu guten Möglichkeiten, nur wollte der Ball nicht ins Tor. Im Gegenzug klingelte es auf der anderen Seite. In Minute 83 machte Matej Skerptak mit seinem Treffer zum 4:1 alles klar.

„Das war hart erkämpft“

„Wir wollten die Partie ein wenig defensiver angehen und die Null so lange es geht halten. Nach vier Minuten konnten wir unseren Matchplan wieder verwerfen. Mit Fortdauer der Partie haben wir aber immer besser zu unserem Spiel gefunden und auch die Umstellungen machten sich bemerkbar. Das Match war aber nicht so klar, wie das Ergebnis vermuten lässt, das war hart erkämpft“, so Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl, dessen Elf somit wieder in die Spur fand.

Das können die Rudersdorfer nicht von sich behaupten. Weiterhin hält man bei nur einem Punkt. Sektionsleiter Martin Salber resümierte: „Das Spiel startete eigentlich perfekt für uns. Dass wir uns aber quasi direkt aufs 1:0 das 1:1 fingen, war ein Rückschlag. Da agierten wir zu wenig reif. Klingenbach spielte es dann clever runter. Wir hatten durchaus Möglichkeiten, um zu verkürzen, konnten die aber nicht nutzen.“

Statistik

USVS Hausbauführer Rudersdorf - ASKÖ Klingenbach 1:4 (1:3).- Torfolge: 1:0 (4.) Skerlak, 1:1 (13.) Sulc, 1:2 (23.) Adam, 1:3 (33.) Adam, 1:4 (83.) Skreptak. Reserve: 1:3 (Cigan; Fiedler, Kröss, Tunjic). SR: Ziermann.- Rudersdorf, 150.

Rudersdorf: Kracher; Nuhanovic, Weber, Skerlak, Sifkovits (85. Sampt); Matumona (72. Gingl), Wonisch, Vincelj, Sahin; Muleci, Svaljek (79. Leitinger).

Klingenbach: Schuller; Blazevic, Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Eisner (86. Eisner), Grafl (64. Mad), Stahleder; Adam (86. Laubner), Lady (71. Skreptak); Sulc (86. Fiedler).