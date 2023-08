Klingenbach setzt nach und holt in Pinkafeld den zweiten Saisonsieg

Pinkafeld - Klingenbach 1:2. Das zweite Nachtragsspiel der in der Vorwoche abgesagten ersten Runde fand beim SC Pinkafeld statt. Diese starteten mit einem 1:0-Heimsieg über Marz, während die Klingenbacher Gäste zuletzt beim 6:2-Heimsieg über Deutschkreutz beeindruckten. Die Hausherren starteten gut und knapp 20 Minuten diktierte man das Geschehen auch. In weiterer Folge tat sich die SCP-Elf von Lukas Halwachs aber schwer, die robusten Nordburgenländer zu verteidigen. „Sie schafften es mit einfachsten Mitteln, uns in Bedrängnis zu bringen“, sagte Halwachs, um anzufügen: „Der Sieg geht dann für sie in Ordnung. Von uns war es ganz einfach zu wenig.“ Knapp vor der Pause traf Dominik Adam per feinem Heber zum 0:1, während Frantisek Lady kurz nach Seitenwechsel mit einem tollen Schlenzer auf 0:2 stellte. Der Anschluss von SCP-Abwehrchef Balint Nyirö kam dann zu spät. Halwachs abschließend: „Wir machten zu viele einfache Fehler.“ Klingenbachs Trainer Wolfgang Hatzl: „Wir haben gebraucht, um in die Partie zu kommen. Ab der 15. Minute sind wir dann angekommen und haben es großteils sehr gut gemacht, wenig zugelassen und vorne auch zwei sehenswerte Tore gemacht.“

Statistik - Nachtrag der 1. Runde:

SC Pinkafeld – ASK Klingenbach 1:2 (0:1).-Torfolge: 0:1 (30.) Adam, 0:2 (55.) Lady, 1:2 (80.) Nyirö. Reserve: 0:2 (Bas, Babonich). SR: Ruffa.- Profi Box-Arena, 150. Pinkafeld: Andi Diridl; Röhrling, Nyirö, Reiter; Puhr (58. Radvanyi); Stefan Diridl, Pahr (58. Kracher), Saurer, Waldherr (76. Csnagy); Wohlmuth (46. Korherr), Wenninger.Klingenbach:Schuller; Mad, Chromy (88. Kröss), Jagschitz, Ivancsits; Lady, Eisner, Adam, Stahleder (85. Fiedler), Skreptak (69. Blazevic); Sulc.