Klingenbach startete mit Torfestival

Klingenbach – Deutschkreutz 6:2. „Das Spiel hat mir gezeigt, dass wir körperlich und generell noch nicht so weit sind, wie ich es gerne hätte“ - deutliche Worte von Deutschkreutz-Trainer Peter Benes, nachdem man in Klingenbach über weite Strecken des Spiels das Nachsehen hatte, dabei find alles so gut an. „Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen und dann hatte ich das Gefühl, dass wir uns darauf ausgerastet haben und dachten, dass es ohne Laufbereitschaft und Zweikampfstärke so weitergeht“, resümierte Benes weiter. Danach folgte ein Lehrspiel der Heimischen, die Gäste verloren durch Fehler in den eigenen Reihen bereits in Halbzeit eins die Spielkontrolle, binnen 18 Minuten schossen die Hausherren aus Klingenbach vier Tore und ging mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Vor allem der überragende Frantisek Lady und die Neuerwerbungen Jakub Sulc und Dominik Adam drückten dem Spiel den Stempel auf.

Nach dem Seiten erhöhte die Hatzl-Elf rasch auf 5:1. „Dieser Treffer kam vielleicht etwas zu früh, dann hat sich ein wenig der Schlendrian eingeschlichen. In dieser Phase kassierten wir das 5:2 und die Gäste hatten einen Lattenschuss. Danach haben wir uns aber wieder gefangen. Speziell erste Halbzeit war das aber sehr, sehr gut“, analysierte Klingenbach-Coach Wolfgang Hatzl. Der eingewechselte Thomas Babonich sorgte mit seinem Treffer zum 6:2-Endstand. „Wir haben in Halbzeit eins nach dem 1:1 keinen Zugriff mehr auf die Partie bekommen, viel zu viele individuelle Fehler gemacht. In der Pause haben wir uns natürlich noch etwas vorgenommen, dann aber gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnittes wieder durch einen individuellen Fehler ein Gegentor hinnehmen müssen. Wir hatten dann noch einige Einschussmöglichkeiten und mit einem Lattenschuss Pech, den Anschluss zu versäumen. Vielleicht war es am Ende ein bisschen zu hoch, in Summe machten die Klingenbacher in den Basics wie Giftigkeit und Willensstärke ihre Sache einfach besser und haben dann aufgrund der zu lang andauernden Phasen, in denen wir keinen Zugriff bekamen, verdient gewonnen“, resümierte Deutschkreutz-Trainer Peter Benes.

STATISTIK

ASK Klingenbach – FC Deutschkreutz 6:2 (4:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Salamon, 1:1 (18.) Mad, 2:1 (29.) Sulc, 3:1 (33.) Adam, 4:1 (36.) Lady, 5:1 (47.) Adam, 5:2 (55.) Csano, 6:2 (90+3.) Babonich. Reserve: 10:0 (Fiedler, Kröss 2, Laubner, Metka, Csmarich 2, Stiglitz, Bas, Eigentor). SR: Braunschmidt.- Klingenbach, 320. Klingenbach: Schuller; Mad (63. Blazevic), Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Eisner, Grafl (21. Stahleder); Lady, Adam (77. Babonich), Skreptak (77. Fiedler); Sulc (77. Laubner). Deutschkreutz: Kugler; Heissler, Lipowsky, Stutzenstein; Thumberger. Godovitsch, Hänsler (45. Trajilovic), Treiber (84. Scherz), Szaffich; Csano, Salamon (45. Haiden).