Klingenbacher Blamage gegen Schlusslicht

KLINGENBACH - GÜSSING 3:4. Mit einem schwachen Auftritt gegen den Tabellenletzten starteten die Klingenbacher schon am Donnerstag die 27. Runde. Dabei gab die Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl einen 2:0- und einen 3:1-Vorsprung noch aus der Hand. Das Match begann ganz gut für die Hausherren. Schon in der ersten Minute vergab Alexander Hofleitner eine große Chance. Kurz darauf war der Goalgetter aber erfolgreich und traf vom Fünfereck aus zum 1:0 (2.). Sturmpartner Marco Laubner sorgte nach einer knappen halben Stunde für das 2:0. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte David Kossits nach einer Unsicherheit in der Klingenbacher Abwehr für das 2:1 (42.). Als neuerlich Laubner auf 3:1 stellte (52.) schien die Partie gelaufen zu sein. Doch da spielten die Güssinger nicht mit. „Das war ein schlechter Auftritt durch die Bank. Wir hatten die Partie im Sack, nach dem 3:1 haben wir aber die Spannung und Ordnung komplett verloren. Roman Rasser hatten wir einfach nicht im Griff. Fehlpässe und Stellungsfehler haben dann zu diesem blamablen Ergebnis geführt. Wir hatten einige Ausfälle, aber so billig dürfen wir das nicht hergeben“, ärgerte sich Klingenbach-Betreuer Wolfgang Hatzl. Rasser war mit einem Doppelpack und einem Assist der Mann des Spiels.

Güssing-Trainer Jakob Burits: "Es war ein sehr schöner Sieg für uns, der unterm Strich auch verdient war. Wir wollen die Saison jetzt noch irgendwie zu einem halbwegs vernünftigen Ende bringen und haben uns auch kleine Ziele gesetzt. Unser Wille war am letzten Donnerstag außergewöhnlich gut."

ASK Klingenbach - SV Güssing 3:4 (2:1).- Torfolge: 1:0 (2.) Hofleitner, 2:0 (29.) Laubner, 2:1 (42.) Kossits, 3:1 (52.) Laubner, 3:2 (69.) Rasser, 3:3 (71.) Rasser, 3:4 (85.) Mayer. Reserve: 1:4 (Csmarich; Mayer 2, Schendl, Peterszel). SR: Huber (K: Durchschnitt/G: sehr gut).- Grenzstadion, 200. Klingenbach: Schuller; Eisner, Chromy, Ivancsits, Jagschitz; Lady, Blazevic (46. Babonich), Grafl, Petrilak; Laubner (66. Kröss), Hofleitner. Güssing: Graf; Urban (68. Schendl), Huber, Horvath, Zinkl; Laky (68. Mayer), Sauhammel (46. Garger), Pomper (68. Radakovits), Kossits (87. Peterszel); Kulovits, Rasser.