Klingenbacher Heimerfolg in Unterzahl

Klingenbach – Bad Sauerbrunn 3:2. Kampfstarke Hausherren und Gegenwind standen den Gästen vor der Pause gehörig im Weg. „Wir haben es 45 Minuten nicht geschafft, uns darauf einzustellen“, so Bad Sauerbrunn-Trainer Heinz Kremser. Goalie Lukas Stifter konnte einen gefinkelten Frantisek Lady-Eckball nur noch ins eigene Tor fausten – 0:1 nach neun Minuten. Das Spiel begann denkbar schlecht für die Gäste, deren einzige Ausbeute in der ersten halben Stunde ein Schuss von Anonio Grgic war, der aber zu leicht ausfiel. Klingenbach war effizienter und legte nach. Zuerst scheiterten die Heimischen am glänzenden Stifter (24.), sechs Minuten später klingelte es aber erneut für Klingenbach. Lady schnürte nach einer schönen Aktion in Überzahl den Doppelpack. Die Hausherren führten komfortabel mit 2:0.

Mit dem Wind im Rücken und zwei Wechseln lief es für die Kurort-Truppe nach dem Seitenwechsel dann deutlich besser. Joker Nandor Nagy verpasste nach einer Ecke von Tomislav Ivanovic den Anschlusstreffer. Bei der nächsten Standardsituation (52.) jubelten die Gäste dann. Ivanovic zirkelte einen Freistoß ins Netz und machte die Partie wieder spannend. Zwölf Minuten später glich die Mannschaft von Heinz Kremser aus. Benjamin Knessl spielte den Ex-Klingenbacher Michal Kozal frei, der bewies Übersicht und sah den freistehenden, aufgerückten Philipp Puchegger. Der Verteidiger traf zum 2:2. Kurz darauf hatten die Heimischen bei einem Stangenschuss nochmal Glück. In Minute 70 waren die Hausherren dann in Unterzahl – Jakub Sulc sah die Ampelkarte.

Bad Sauerbrunn kontrollierte in numerischer Überlegenheit das Geschehen, Klingenbach machte hinten dicht, wartete auf Konter. Die gab es spärlich, aber doch. Und einer dieser Gegenstöße brachte dem ASK dann sogar noch die drei Punkte. Dominik Adam glänzte als Goldtorschütze. „Wir müssen uns schon ärgern, nicht zumindest einen Punkt mitzunehmen. Klingenbach hat sich aber sehr kampfstark und entschlossen präsentiert“, bilanzierte Sauerbrunn-Coach Kremser.

„Die erste Halbzeit war sehr gut von uns, da haben wir nichts zugelassen und sind defensiv gut gestanden. Sauerbrunn war optisch vielleicht besser, wir waren aber torgefährlicher. Nach dem Seitenwechsel wollten wir weiterhin Gas geben, die zwei unnötigen Gegentore - vor allem das 2:2 aus einem Konter - dürfen nicht passieren. Nach der Gelb-Roten Karte wäre ich mit dem Remis zufrieden gewesen. Die Mannschaft hat sich aber noch einmal aufgebäumt, die Moral hat gepasst. Wir haben uns gut präsentiert und das 3:2 dann sicher über die Zeit gebracht“, resümierte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl

ASKÖ Klingenbach – SC Bad Sauerbrunn 3:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Lady, 2:0 (30.) Lady, 2:1 (52.) Ivanovic, 2:2 (64.) Puchegger, 3:2 (80.) Adam.

Gelb-Rote Karte: Sulc (72., Foul).

Reserve: 4:3 (Bas 2, Kovar, Babonich; Hays 2, Papazi). SR: Orhan.- Klingenbach, 280.

Klingenbach: Schuller; Mad, Ivancsits, Jagschitz, Blazevic; Eisner (83. Tunjic), Stahleder; Lady, Adam (83. Grafl), Skreptak; Sulc.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny (86. Pohl), Tisch, Piermayr, Puchegger; Kornholz, Stanislaw; Schrot (46. Nagy), Ivanovic (86. Bartha), Grgic (35. Knessl); Kozak.