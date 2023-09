Klingenbacher Heimpleite gegen Ritzinger Bollwerk

Klingenbach – Ritzing 0:3. „Wir hätten bis morgen spielen können, aber Tor hätten wir wohl keins mehr geschossen“, war sich Klingenbach-Obmann Dominik Dihanich nach der Niederlage bewusst. Sein Team kam in der ersten Halbzeit zwar öfter gefährlich in die Ritzinger Hälfte, richtig gefährlich war aber nur ein Kopfball von Matej Skreptak, nach einer Flanke von Jakub Sulc. In den ersten 45 Minuten boten beide Mannschaft jetzt nicht unbedingt den erhofften Fußball-Leckerbissen. Die Gäste nutzten dann aber eine Unordnung der Klingenbacher Abwehr für den Führungstreffer. Nach einer Standardsituation standen sich gleich drei Verteidiger im Weg, der Ball kam zu Nemanja Gajic, der ungehindert ins lange Eck einnetzte (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Hausherren kein Mittel, um das Ritzinger Abwehrbollwerk zu knacken. Zwei Halbchancen von Frantisek Lady und Matej Skreptak waren die Maximalausbeute der Elf von Trainer Wolfgang Hatzl. Lazar Cvetkovic sorgte mit einem etwas verdeckten Weitschuss aus rund 20 Meter dann für die Vorentscheidung. Der Ball setzte noch kurz vor Klingenbach-Keeper Stefan Schuller auf (65.). Martin Gander machte aus einem Konter dann den Ritzinger Auswärtssieg perfekt. „Am Ende war es dann zu wenig für einen Auftritt daheim. Da müssen wir uns schon steigern“, so Obmann Dominik Dihanich. Bei den Hausherren fehlte Alessandro Blazevic (Knöchel), Philipp Grafl saß zunächst nur auf der Bank.

Gäste-Coach Joe Furtner resümierte jedenfalls zufrieden: „Im ersten Spielabschnitt gab es kaum Torchancen, umso optimaler war der Zeitpunkt, als wir kurz vor der Pause in Führung gingen. Wir waren generell gut eingestellt auf das Klingenbacher Spiel und deren Gefahr bei Standards, das haben wir dann aber souverän nach Hause gespielt und nach dem etwas glücklichen 2:0 auch nichts mehr zugelassen.”

Foto: BVZ

ASK Klingenbach - SC Ritzing 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (42.) Gajic, 0:2 (65.) Cvetkovic, 0:3 (89.) Gander. Reserve: 0:6 (Szanto 2, Cerny 2, Weber 2). SR: Luef.- Grenzstadion, 250. Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Eisner (46. Grafl), Stahleder; Lady, Adam (76. Laubner), Skreptak (76. Babonich); Sulc. Ritzing:Kardum; Valek, Kavcic, Gajic; Novak, Koppermann, Weingrill, Wolf, Cvetkovic (79. Filipovic), Tiskaya; Gander.