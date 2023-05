Klingenbacher Negativlauf geht weiter

KLINGENBACH - DEUTSCHKREUTZ 1:2. Nach der Niederlagenserie in den vergangenen Wochen waren die Hausherren stark verunsichert. Das machte sich in der Anfangsphase bemerkbar. „Wir haben in den ersten vier Minuten fünf Fehlpässe gemacht – völlig unbedrängt. Das ist leider bezeichnend für unsere aktuelle Situation“, klagte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl. Dennoch hatten die Heimischen die ersten beiden Chancen durch Alexander Hofleitner und Frantisek Lady.

Gut eingestellt auf das „typische Klingenbacher Spiel“ schickte Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer seine Elf auf das Spielfeld: „Wir wollten sie etwas kommen lassen, um dann im Mittelfeldpressing Bälle zu erobern.“ Das gelang bis zur 55. Minute auch sehr gut. Der Lohn dafür waren zwei gute Chancen (inklusive Stangentreffer) und ein Treffer durch Tobias Szaffich, den die Hausherren nach einer Ecke an der zweiten Stange völlig ungedeckt ließen (34.). Dieses Tor bedeutete auch den Pausenstand.

Nach dem Wechsel fanden die „Kreutzer“ wieder gut ins Spiel, doch nach zehn Minuten kam es zu einem Bruch in der Leistung der Gäste. „Wir sind da wieder zu defensiv geworden, haben nicht weit vorne genug attackiert“, analysiert Pittnauer. Daher sah er eine aufkommende Klingenbacher Mannschaft, die mehr und mehr die Oberhand übernahm. Die logische Folge war der Ausgleich durch Marco Laubner, nachdem eine Ecke nicht entscheidend entschärft werden konnte und der zweite Ball eben Laubner fand.

Die Deutschkreutzer fühlten sich durch den späten Gegentreffer an die „verkorksten“ vergangenen Wochen erinnert, konnten aber diesmal endlich den ersten Frühjahrssieg einfahren, weil ASK-Goalie Stefan Schuller Mate Szalka beim Abwehrversuch traf. „Ich habe die Situation aus meiner Position nicht gut gesehen“, sagt Pittnauer. Die Heimischen sahen keinen Elfmeter: „Ich will mich nicht nur auf den Referee ausreden, aber dieser Pfiff war spielentscheidend. Was er da gegeben hat, hat nur er gesehen“, ärgerte sich Hatzl. Sei es drum: Julian Salamon verwertete sicher links unten, womit der 2:1-Erfolg fixiert war. In der Nachspielzeit vergab Jonas Ivancsits noch eine Topchance auf das 2:2, schoss dem Gästekeeper aber genau in die Arme.

ASK KLINGENBACH - FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (34.) Szaffich, 1:1 (80.) Laubner, 1:2 (86., Elfmeter) Salamon. Reserve: 3:0 (Bas, Schmiedl, Domnanich). SR: Orman (K: schwach/D: schwach).- Grenzstadion, 220. Klingenbach: Schuller; Fiedler (62. Laubner), Valek, Ivancsits, Jagschitz; Eisner (76. Babonich), Blazevic; Lady, Grafl, Petrilak; Hofleitner. Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Godovitsch, Lipowsky, Furtner; Treiber (64. Szalka), Haiden (69. Scherz), Salamon (90+4. Kacsits), Trajilovic, Thumberger; Szaffich.