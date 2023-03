Knalleffekt auf Parndorfer Trainerbank: Simon Knöbl statt Paul Hafner!

Werbung

0:1 in Ritzing, zuletzt 0:2 daheim gegen Markt Allhau - parallel zwei Siege des direkten Konkurrenten Oberwart: Der Start von Titelkandidat und Winterkönig SC/ESV Parndorf in das Burgenlandliga-Frühjahr fällt von der Anmutung her in die Kategorie „sportliche Katastrophe“. Aus drei Punkten Vorsprung auf den SVO wurden binnen kürzester Zeit drei Zähler Rückstand - am Freitag folgt nun um 19.30 Uhr das direkte Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsanwärter im Oberwarter Informstadion.

„Wir brauchen jetzt neue Impulse“

Ziemlich viel könnte sich also aktuell zu Ungunsten des SC/ESV entscheiden - wenn nämlich auch der Hit in Oberwart verloren geht, kommt Parndorf im Kampf um den ersehnten Titel noch weiter ins Hintertreffen. Wohl auch dieser Umstand war ein Grund, warum die Vereinsleitung im Zuge einer Krisensitzung am Montag beschloss, schon jetzt da anzusetzen, wo in diesem Geschäft eben zuerst gehandelt wird: auf Trainerseite. Also erfolgte die sofortige Ablöse von Chefcoach Paul Hafner. Obmann Otto Wüger: „Wir brauchen in dieser Situation einfach neue Impulse, deshalb mussten wir handeln und haben uns zu diesem Schritt entschieden.“

Hafner, ein absolutes Urgestein beim SC/ESV, soll dem Verein erhalten bleiben, aber der Cheftrainer-Posten wird nun eben neu besetzt. Ganz so neu ist die Personalie allerdings gar nicht - Simon Knöbl, zuletzt Sportkoordinator bei der Kampfmannschaft, heißt der neue Mann. Und der gebürtige Halbturner, der in Jois lebt, kennt die Situation als Chefcoach des SC/ESV. Knapp zwei Jahre lang betreute der mittlerweile 44-Jährige von Herbst 2009 bis 2011 Parndorf dort, wo die Kampfmannschaft unbedingt wieder hin möchte: in der Regionalliga Ost. 2011 gelang sogar der Meistertitel, in der Relegation um den Aufstieg in die damalige Erste Liga scheiterte die Mannschaft (wie ein Jahr davor am WAC, allerdings nicht als Meister) dann an der Vienna.

Zukunftsmusik. Nun gilt es den Parndorfer Karren wieder flott zu machen. Die Zeit drängt, am Freitag müssen in Oberwart Punkte her - zumindest ist eine Niederlage in dieser Situation keine Option. Die sportliche Herausforderung könnte nicht größer sein.

Paul Hafner wurde als Trainer des SC/ESV Parndorf am Montag seiner Funktion enthoben – das Urgestein soll aber dem Verein erhalten bleiben. Foto: Ivansich