Kohfidisch feiert überraschenden Sieg in Ritzing

Ritzing - Kohfidisch 1:3. Eine überraschende Niederlage musste der normalerweise extrem heimstarke SC Ritzing im Sonnenseestadion gegen den ASK Kohfidisch hinnehmen, obwohl man nach 24 Minuten durch Kapitän Daniel Wolf, der einen abgefälschten Schuss im Tor unterbrachte, in Führung ging. Noch vor der Halbzeitpause war man sich trotz mäßiger Leistung und einem klaren Chancenplus bewusst, dass gegen einen zumeist ungefährlichen Gegner aus Kohfidisch nicht mehr allzu viel anbrennen würde.

Die Südburgenländer hatten diesbezüglich jedoch andere Pläne, erzielten gleich nach dem Seitenwechsel nach einem Gestocher im Sechzehner durch Philipp Toth den 1:1-Ausgleich. In Minute 70 dann ein Freistoß nach einem leichtfertigen Ballverlust und anschließendem Foulspiel des SCR, der Freistoß wurde schnell ausgeführt und an dessen Ende war es Florian Csnecsits, der mit seinem achten Saisontor die Gäste in Front brachte. Danach kam auch von den Hausherren reichlich wenig, ASK-Kapitän Julian Binder durfte sich ebenfalls noch in die Schützenliste eintragen und besiegelte quasi mit dem Abpfiff den 3:1-Endstand.

SCR-Coach Joe Furtner haderte abermals mit der Konstanz seiner Mannschaft: „Wir hatten in Halbzeit eins alles im Griff, die Kohfidischer hatten keinen nenneswerten Angriff. In der Pause sagte ich noch zu meinen Jungs, dass wir das Spiel nicht verlieren werden. Da wir aber den Spirit nicht ansatzweise hochhalten konnten, gleichte der zweite Spielabschnitt eher einer Arbeitsverweigerung, somit sind das verlorene drei Punkte.“

Kohfidischs Sportlicher Leiter Paul Toth jubelte: „Das waren ganz wichtige drei Zähler.“ Toth sah eine von Beginn an ausgeglichene Partie, „wobei Ritzing vor der Pause Überhand hatte. Mit dem 1:1 gleich nach der Halbzeit kamen wir aber besser ins Spiel. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient“, so Toth.

Weiters erfreulich für die Südburgenländer: Die Reserve der Kohfidscher kürte sich mit einem 3:0-Sieg im Sonnenseestadion vorzeitig zum Herbstmeister.

SC Ritzing - ASK Kohfidisch 1:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (24.) Wolf, 1:1 (48.) Toth, 1:2 (70.) Csencsits, 1:3 (90+5) Binder.

Reserve: 0:3 (Halmosi, Joshua Herczeg, Stumpf).

Gelb-Rote Karte: (84., Kritik) Dürnbeck (TR).

SR: Heiner.- Ritzing, 100.

Ritzing: Kardum; Gajic, Etzelstorfer, Valek, Tiskaya; Wolf, Weingrill, Nowak, Cvektkovic; Gander, Filipovic.

Kohfidisch: Grubmüller; Gaal, Vajda, Polzer, Csencsits; Hasler (35. Herczeg), Oswald, Binder, Schaffer (87. Mühler); Toth (93. Schandl), Wukitsevits (93. Englitsch).